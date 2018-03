Waar is de noodtoestand?

De Thaise premier Samak Sundaravej is nu echt weg. Het lukte 20.000 demonstranten die nog altijd zijn werkplek bezetten niet om hem te doen aftreden, maar nu vertrekt hij toch, wegens het illegaal presenteren van een kookprogramma. Hoe veel gekker kan de Thaise politiek worden?

Ik was vorige week in Thailand om deze politieke crisis te verslaan, eigenlijk mijn eerste ervaring als correspondent met nieuws dat spannend genoeg is voor de voorpagina’s en de journaals. En zo merkte ik - eigenlijk voor het eerst - hoe vertekenend nieuws kan zijn als het ver weg gebeurt.

Vorige week dinsdag werd in Thailand de noodtoestand uitgeroepen nadat er bij een gevecht tussen demonstranten een dode was gevallen. Als je keek naar de beelden op internationale nieuwszenders, leek het wel oorlog. Maar dat gevecht was ‘s nachts en heel Bangkok - inclusief ikzelf - zag het pas de volgende ochtend op het nieuws. Bij mijn hotel - een paar honderd meter van de plek waar het allemaal gebeurde - was eigenlijk niets van de hele demonstratie te merken, laat staan dat er chaos heerste.

En als je naar de demonstratie zelf ging, leek het nog het meest op een uit de hand gelopen buurtfeest. Van collega’s hoorde ik over fotografen die net waren ingevlogen en die met helmen mee de ‘onlusten’ kwamen vastleggen. Die vroegen zich stomverbaasd af waar nu eigenlijk de noodtoestand was. En intussen iedereen in Nederland maar vragen of ik veilig was.

Niet alleen de televisie overdreef mijns inziens. Verschillende overheden - Groot-Brittannië, Australië, Amerika - adviseerden hun burgers om voorzichtig te zijn met reizen naar Thailand. Tja. Ik kwam een toerist uit de VS tegen die vroeg wat er nu eigenlijk aan de hand was, want zijn familie had hem gebeld dat hij voorzichtig moest zijn. Die had geen idee. Hoogstens was Khaosan Road, de neon-toeristenstraat van Bangkok, minder levendig dan gewoonlijk, want de waarschuwingen waren wél effectief.

Niet dat er niets aan de hand is - ik ben nog steeds bang dat de demonstratie in Bangkok best eens gewelddadig kan eindigen. De partijen staan ontzettend ver van elkaar af, en het is zeer de vraag of het aftreden van Samak dat oplost. Ik denk dat ik de komende jaren nog wel vaker in Bangkok zal komen.