VVD wil zekerheid over slot Uruzgan

De VVD wil duidelijkheid over de vraag wanneer de Nederlandse militairen uit de Afghaanse provincie Uruzgan vertrekken. Volgens het liberale Kamerlid Hans van Baalen heeft minister Van Middelkoop (Defensie, Christenunie) hierover deze week in een televisie-interview onduidelijkheid geschapen.

Het kabinet heeft steeds gezegd dat de Nederlandse troepen in Uruzgan in december 2010 definitief zullen zijn vertrokken. Het commando van de operatie – Nederland is zogeheten ‘lead nation’ in de provincie – zal al in augustus 2010 worden overgedragen. Alleen onder deze harde voorwaarden stemde een meerderheid van de Tweede Kamer vorig jaar in met het verlengen van de missie. Aanvankelijk zou Nederland slechts twee jaar in Uruzgan zitten en deze zomer zijn vertrokken.

In het televisieprogramma Pauw & Witteman dat was opgenomen op de Nederlandse militaire basis in Uruzgan, liet minister Van Middelkoop zich afgelopen dinsdag in minder stellige bewoordingen uit. Hij benadrukte slechts dat Nederland in 2010 zal stoppen als ‘lead nation’. Dit zou er op kunnen duiden dat er alsnog Nederlandse militairen in Uruzgan achterblijven. Eind augustus schreven de ministers Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Van Middelkoop in antwoord op eerdere vragen van Van Baalen dat de regering de terugtrekking op 1 december 2010 wil hebben „afgerond”.

Volgens het kabinet is het hierna een verantwoordelijkheid voor de NAVO om andere landen bereid te vinden militairen naar Uruzgan te sturen. Deze zomer suggereerde de Nederlandse NAVO-diplomaat Jochems dat het bondgenootschap met het verzoek zou komen Nederlandse troepen langer te laten blijven dan 2010. Het Afghaanse leger zou volgens hem dan onvoldoende getraind zijn om de Nederlandse taken over te nemen.

Hoewel de militaire aanwezigheid aan een einddatum is gebonden, blijft Nederland wel actief in ontwikkelingsprojecten. Het is juist de bedoeling dat deze niet-militaire component de komende tijd flink wordt uitgebreid. Nu zijn het nog vooral Nederlandse militairen die deze kleinschalige projecten uitvoeren. De vraag is of deze civiele activiteiten in de toekomst zonder militaire bescherming kunnen worden uitgevoerd. Bij Defensie ging men er vooralsnog van uit dat ook andere landen dit kunnen doen.

Als Nederland uit Uruzgan vertrekt wil dit overigens niet zeggen dat Afghanistan volledig wordt verlaten. Het kabinet heeft steeds de optie opengehouden dat Nederlandse militairen op kleine schaal elders in het land actief blijven.