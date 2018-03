Woensdagavond ging onze aandacht uit naar de rechtsback van Oranje – een uitzonderlijk verschijnsel. Meestal zie je hem niet. Er schijnt iemand te staan, de man met rugnummer twee, en uiteraard trapt hij tijdens de wedstrijd wel eens tegen de bal. Maar voor de rest is hij vooral, nou ja, vulling. John Heitinga was hard meegerend naar voren. Hij timede volmaakt op een onderweg van richting veranderde voorzet en toen kopte hij de bal via een venijnige stuit op het gras vrijwel onhoudbaar tegen het net. Fijne goal, Nederland op voorsprong tegen Macedonië.

Dat nou net de rechtsback de eerste goal maakte op weg naar de WK-eindronde in Zuid-Afrika is haast ironisch. Heitinga speelde daar min of meer uit nood, eigenlijk is hij centrale verdediger. Deskundigen zijn het erover eens dat Heitinga op rechts niet zo tot zijn recht komt. Hij staat er omdat iemand daar nu eenmaal moet staan. Uitblinker in het centrum van Atlético Madrid, vuller op rechts bij Oranje: het lot van de veelzijdige back Heitinga. Misschien een troost voor hem: hij is niet alleen. Het ontbreken van pure rechtsbacks van internationale klasse zou je een vaderlandse traditie kunnen noemen. Want ga maar na.

De man die de afgelopen jaren vaak rechtsback stond, André Ooijer, is net als Heitinga meer een centrale verdediger. Daar weer voor werd het vullen waargenomen door de omgeschoolde rechtshalf Michael Reiziger. Diens voorganger, Berry van Aerle, is toch vooral de geschiedenis ingegaan als een bescheiden en hard werkende allrounder die niet te beroerd was de vacante post rechts achterin te bezetten. Hij deed dat zeer verdienstelijk, wat iets anders is dan briljant. Nog verder terug in de geschiedenis zie je feitelijk geen Nederlandse rechtsbacks van mondiale standing.

Hoe loste Johan Cruijff dat op? In het Oranje van de Eeuw dat hij eind 1999 samenstelde, had Cruijff op tien plekken een luxeprobleem: te veel klassespelers. Maar voor de nummer twee moest hij zoeken naar een geschikte kandidaat. Bij de vijf genomineerden voor die plek zaten twee aanvallers, Sjaak Swart en Ruud Gullit. Uiteindelijk stelde hij Gullit op in zijn droomelftal, als rechtsback dus, een plek waar onze held nooit had gespeeld. De andere drie genomineerden van Cruijff waren Roel Wiersma, Wim Suurbier en Danny Blind. De eerste was in de jaren vijftig een technisch beperkte knokker, de tweede in de jaren zestig en zeventig een technisch beperkte en pijlsnelle schoffelaar. De derde bereikte in de jaren negentig de Europese top als centrumverdediger.

Allemaal uitstekende voetballers, maar geen klasse waar je van achterover valt. Eigenlijk een wonderbaarlijk gegeven. Meer dan een halve eeuw profvoetbal en nul rechtsbacks van internationaal allooi. Alle jeugdtrainers van Nederland, aan de slag!