Voor paringsgedrag heeft fruitvlieg aan 20 hersencellen genoeg

rotterdam. Een klein groepje van zo`n 20 zenuwcellen achter in de hersenen is voldoende om vrouwelijke fruitvliegen mannelijk paringsgedrag te laten vertonen. Dat melden Japanse onderzoekers in het vakblad Neuron. Typerend aan de cellen is dat ze twee, voor dit gedrag cruciale eiwitten maken, genaamd fruitless en doublesex. Bij groeiende vrouwtjesvliegen is de vorming van deze hersencellen geremd. Door een gen te veranderen hadden de Japanners die rem weggenomen, en zo groeiden er vrouwtjes met deze `mannelijke` cellen. Deze vrouwtjes gingen met vibrerende vleugeltjes en mannelijke `liefdesliederen` op jacht naar andere vrouwtjes.