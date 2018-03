Vondst restanten bisschoppelijk paleis aan voet Dom

De keizers en bisschoppen die in Utrecht huisden gingen natuurlijk niet tussen het plebs over straat, maar via een galerij op de tweede verdieping van hun paleizen naar de Domkerk. Dat werd al langer aangenomen, maar met de vondst van restanten van het bisschoppelijk paleis uit de elfde eeuw is dit deze week eindelijk bevestigd. Eens te meer wordt duidelijk hoe nauw de banden waren tussen bisschop en keizer. Ook blijkt nu wanneer het paleis werd gebouwd (1020), waarom (door een brand in 1017), door welke bouwbisschop (Adelbold) en dat niet de Noormannen de Romeinse castellummuur sloopten, maar de middeleeuwse bouwers zelf.

Al die vragen werden beantwoord dankzij een min of meer toevallige opgraving van vijf vierkante meter. Vanochtend stonden opgewonden archeologen te vertellen over hun vondsten in een pand aan de voet van de Domtoren. „Zie het als een pap vol met krenten”, zegt bouwhistoricus Frans Kipp van de gemeente Utrecht. „Het gebeurt zelden dat zo’n kleine opgraving zo veel vragen beantwoordt.” Het Initiatief Domplein 2013, dat de 2000 jaar historie van het Domplein in kaart wil brengen, vond behalve het bisschoppelijk paleis ook restanten van een in Nederland zeldzame Romeinse waltoren die bij het castellum hoorde.

Utrecht was sinds de komst van Willibrord in 695 een belangrijk geestelijk centrum en ook de Duitse keizers die Europa grotendeels in handen hadden resideerden er soms. Van het keizerlijk paleis Lofen waren al restanten zichtbaar in werfkelders aan het Domplein, maar van het bisschoppelijk paleis was alleen op papier bekend waar het moest liggen. Op grond van datering van de nu gevonden resten en de contouren van de muur blijkt dat beide paleizen door dezelfde bisschop zijn gebouwd en nagenoeg dezelfde vorm hadden. Ze vormden samen het front van de Domkerk. De bisschop en de keizer konden elkaar ontmoeten in de Domkerk.

Morgen is de opgraving voor een beperkt aantal mensen zichtbaar tijdens Open Monumentendag. Daarna wordt, tot spijt van de archeologen, de vloer gestort. Een deel blijft via een glasplaat zichtbaar.