VolkerWessels heeft last van kredietcrisis

Bouwbedrijf VolkerWessels heeft last van de kredietcrisis in de Verenigde Staten. De omzet van de Noord-Amerikaanse activiteiten daalde in het afgelopen half jaar met 6 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het op een na grootste bouwbedrijf van Nederland (17.000 werknemers) boekte over de eerste twee kwartalen van dit jaar 43,6 miljoen euro winst, 4,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De omzet van de Amerikaanse tak (infrastructuur en gebiedsontwikkeling) bedroeg 76 miljoen euro in de eerste zes maanden van dit jaar. In dezelfde periode vorig jaar was dit nog 82 miljoen. De vraag naar bouwlocaties is in de VS sterk afgenomen, aldus VolkerWessels. Door die afname neemt de concurrentie toe voor publieke aanbestedingen. Vaak zijn dit infrastructuurprojecten. De toegenomen concurrentie drukt de winstmarge, stelt VolkerWessels.

De Nederlandse bouw- en vastgoeddivisie boekte wel een omzetstijging, van 766 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar, naar 957 in de afgelopen zes maanden. Wel wordt de winst gedrukt door duurdere onderaannemers.

Over de komende zes maanden is VolkerWessels niet echt positief. Het bouwbedrijf heeft last van hoge grondstoffenprijzen, de teruglopende economie en de gevolgen van de kredietcrisis. Vorig jaar boekte VolkerWessels een jaarwinst van 145,9 miljoen euro. Het bedrijf verwacht dat dit jaar op zijn minst te evenaren.