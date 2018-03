Vogelaar: corporatie kan niet uit bestel

Minister Vogelaar (Wonen, PvdA) zal geen maatregelen nemen om een dreigende uittocht van woningcorporaties uit het bestel van volkshuisvesting tegen te gaan. Volgens de minister is dit eenvoudigweg onmogelijk, dus hoeft er ook geen actie te worden ondernomen.

Dat zei de minister gisteren in een debat met de Tweede Kamer. Diverse deskundigen waarschuwden eerder deze week voor de mogelijkheid dat het bestel voor sociale woningbouw instort als corporaties erin slagen het bestel te verlaten. Op dit moment werken twee corporaties aan vrijwillige uittreding uit het systeem van de volkshuisvesting. In dit stelsel hebben partijen een vergunning nodig en staan zij onder toezicht van de overheid. Doordat Vogelaar een verzoek tot uittreding heeft afgewezen, is het oordeel hierover door corporatie De Veste uit Ommen aan de rechter voorgelegd.

Vogelaar noemt de wens tot uittreding „onwenselijk” en „onacceptabel” en zegt „erg zelfverzekerd” en „relaxed” te zijn over haar positie. Vogelaar zegt dat bij de landsadvocaat advies is ingewonnen. „De wet is glashelder. De Woningwet voorziet niet in de mogelijkheid tot uittreding. Het kan niet.” Vogelaar: „Als je denkt juridisch een sterke casus te hebben, dan ga ik mijn ambtenaren liever ergens anders voor inzetten. Je moet je juridische positie niet onnodig verzwakken door aan een plan B te werken.”

Hoogleraar Sweder van Wijnbergen waarschuwde eerder deze week dat de minister met haar oplossing grote economische schade kan veroorzaken, maar volgens Vogelaar is Van Wijnbergen „een econoom en geen jurist”.

Volgens de oppositie neemt de minister een groot risico. Paulus Jansen (SP): „Er is een aantal wijze mensen dat zegt dat uitstappen uit het bestel wel mogelijk zou zijn. Als de minister nu willens en wetens zegt niets te doen en zij verliest bij de rechter, dan heeft de minister het vertrouwen verloren.” Ook GroenLinks en VVD waarschuwden voor de opstelling van de minister. „Als het misgaat heeft u een groot probleem”, zei Ineke van Gent van GroenLinks.