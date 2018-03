Voetbalvrouwen Utrecht aan leiding

UTRECHT, 12 sept. De voetbalsters van FC Utrecht hebben gisteren de leiding genomen in de eredivisie voor vrouwen. Onder aanvoering van Lisanne Vermeulen won FC Utrecht met 4-0 van Roda JC. Vermeulen maakte drie doelpunten, de vierde treffer kwam op naam van Gilanne Louwaars. FC Utrecht heeft na drie wedstrijden zes punten. De voetbalsters uit Utrecht namen de leiding in de eredivisie over van ADO Den Haag, dat gisteren onderuit ging bij Willem II: 2-1.