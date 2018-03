Verzakking aan de Vijzelgracht AMSTERDAM. De metrobouw aan de Noord-Zuidlijn in Amsterdam wordt bij de Vijzelgracht en het Rokin in ieder geval tot maandag stilgelegd. De ongeveer twintig bewoners van zes woningen aan de Vijzelgracht en een zijstraat moesten deze week hun huizen verlaten wegens een ernstige verzakking – waarschijnlijk voor een paar maanden. Oorzaak van de verzakking is een lek in de diepwand van het toekomstige metrostation. Foto WFA WFA02T:VERZAKKENDE HUIZEN VIJZELGRACHT ONTRUIMD:AMSTERDAM;11SEP2008-De Amsterdamse politie heeft vier panden aan de Vijzelgracht ontruimd omdat ze aan het verzakken zijn. Oorzaak is de aanleg van de Noord-Zuidlijn, de nieuwe metrolijn door het centrum. Aan de Vijzelgracht wordt gewerkt aan een ondergronds station. De verzakking is ontstaan door een lek in de damwand van de bouwput, waardoor het grondwater is gezakt. Bewoners ontdekten gisteren dat ze de deuren niet meer dichtkregen. In juni moesten de bewoners van andere panden aan de Vijzelgracht hun huis al tijdelijk verlaten. De aanleg van de Noord-Zuidlijn werd toen stilgelegd. Dinsdag ging het werk weer verder.WFA/mj/str.Michael Jacobs WFA

