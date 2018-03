Verslaafd aan gas uit vreemde bodem

Milieuorganisatie Greenpeace had nauwelijks een beter moment kunnen kiezen voor de presentatie, vorige week in Brussel, van een plan om miljoenen mensen in Noordwest-Europa te voorzien van windenergie. Want door de oorlog in Georgië was onder Europese politici weer de angst opgelaaid dat de EU te afhankelijk dreigt te worden van Russisch gas. We moeten zoeken naar alternatieven, klonk het.

Maar welke? Het antwoord van Greenpeace: meer windenergie. De milieuorganisatie stelt voor alle windparken op de Noordzee met elkaar te verbinden. Als het dan even niet waait in Nederland kan het windenergie importeren, uit Groot-Brittannië bijvoorbeeld, of uit Denemarken.

Maar, zegt Otto Waterlander van consultantbureau Booz & Company, windenergie vergroot juist de afhankelijkheid van gas. Door de grilligheid van de wind, is er altijd reservecapaciteit nodig. Gascentrales zijn daarvoor het meest geschikt.

Illustratief is Spanje. Dat heeft de afgelopen vijf jaar zwaar geïnvesteerd in windenergie. Tegelijkertijd groeide ook het aantal gascentrales hard. En Spanje haalt zijn gas voor 99 procent uit Algerije – over afhankelijkheid gesproken. Greenpeace zegt dat er daarom ook verbindingen moeten komen met Noorwegen, dat veel waterkracht heeft.

Wat voor mogelijkheden heeft Europa verder? De cijfers laten zien dat die beperkt zijn, meent Waterlander. De 27 lidstaten van de Europese Unie verbruikten vorig jaar circa 500 miljard kubieke meter gas. Een kwart daarvan kwam uit Rusland. Volgens Waterlander zijn er weinig andere landen die zulke reusachtige volumes kunnen leveren.

Wat veel politici vaak vergeten is dat de gasafhankelijkheid wederzijds is. Europa krijgt dan wel een kwart van zijn gas uit Rusland, maar van de Russische gasexport gaat zeventig procent naar Europa. „De Russische afhankelijkheid van Europa is dus groter”, zei directeur Nobuo Tanaka van het Internationaal Energie Agentschap vorige week in Brussel. En die situatie verandert niet snel want de aanleg van nieuwe pijpleidingen, bijvoorbeeld richting China, kost al gauw tien jaar.

Consultant Waterlander pleit er juist voor de wederzijde afhankelijkheid te vergroten. Laat Europese bedrijven deelnemen in de winning van Russisch gas, en laat Russische bedrijven meehelpen met de afzet in Europa. „Dat klinkt eng, maar die verstrengeling vergroot de leveringszekerheid.”

De EU doet trouwens al van alles om de afhankelijkheid van Russisch gas niet groter te laten worden. De gasimport uit Noorwegen, die geen deel uitmaakt van de EU, neemt toe – voor de komende jaren zijn twee nieuwe leidingen gepland. En vanuit Algerije komt een nieuwe leiding naar Sicilië.

Brussel steunt verder de aanleg van de Nabucco-pijpleiding, die gas vanuit Centraal-Azië, via Turkije, moet gaan importeren. Maar deze pijpleiding, die door Georgië loopt en naar verwachting in 2013 gereed is, staat door de recente oorlog in de Kaukasus ter discussie. Europa heeft ervaren hoe gevoelig olie- en gaspijpen daar zijn voor aanslagen en sabotage. In Brussel zijn de meningen nu verdeeld. Volgens sommigen heeft het conflict nog eens aangetoond hoe belangrijk Nabucco is. Anderen zeggen dat het project dood is, nu duidelijk is dat Russische tanks ze zo kunnen innemen.

Europa is ook fors gaan inzetten op de import van LNG (liquified natural gas, vloeibaar gemaakt gas). Dat wordt niet via pijpleidingen, maar via schepen vervoerd. Het komt uit landen als Egypte, Qatar, Nigeria. LNG is inmiddels goed voor 10 procent van het gasverbruik in Europa. De import zal de komende jaren verder toenemen, is de verwachting.

Maar tegelijkertijd hebben ook Amerika en Japan veel gas nodig. Ze azen op hetzelfde LNG. „Dat Europa talloze nieuwe terminals bouwt voor de import van LNG, wil nog niet zeggen dat ze ook met gas worden gevuld”, zegt Jeroen de Joode van Energieonderzoek Centrum Nederland.

Het beste wat Europa kan doen, behalve meer duurzame energie gebruiken, is minder energie gebruiken, zegt de Groene europarlementariër Claude Turmes uit Luxemburg. Hij werkt namens het Europees Parlement aan een wetsvoorstel dat EU-landen zal verplichten meer duurzame energie te gebruiken, gemiddeld 20 procent in 2020. Vorige jaar bereikten de EU-leiders een akkoord over die doelstelling. Ze spraken verder dat in dat jaar af ook 20 procent aan energiebesparing moet zijn gerealiseerd. De komende maanden moeten die voornemens worden omgezet in wetgeving.

Steeds meer EU-landen overwegen intussen de optie van kernenergie. Maar de bouw van een kerncentrale duurt al gauw tien jaar. Bovendien wie financiert ze? En wat er met het afval?

Volgens De Joode van ECN zou Europa zwaarder moeten inzetten op onderzoek en ontwikkeling. In biomassa, zonne-energie. Of de opslag van windenergie, waardoor er minder gascentrales nodig zijn voor reserve. Ook het IEA adviseerde de EU vorige week hierin meer geld te stoppen.

En de Europa zou inzake energie meer met één stem kunnen spreken, aldus Katinka Barysch van het Centre for European Reform, een Londense denktank. Vooral de grote EU-lidstaten beschouwen energie als iets waar ze zelf over gaan. En politici denken vooral aan de belangen van hun nationale energiebedrijven. „Die bedrijven willen graag langetermijncontracten met de Russen”, zegt Barysch. „Dat is logisch, dat kun je hen niet kwalijk nemen.”

Ambtenaren bij de Europese Commissie denken wel na over hoe het anders zou kunnen. Bijvoorbeeld aan iemand uit Brussel, die namens de gehele EU met de Russen onderhandelt. Die zou een sterke onderhandelingspositie hebben. Zo doen de Chinezen en de Indiërs het ook: megacontracten voor lange tijd.

Een interessant idee, zegt Barysch, maar je zou meteen een lastige discussie krijgen. „Het klinkt een beetje kinderachtig, maar wie zou die onderhandelingen namens de EU moeten voeren?”