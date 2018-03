Verenigde Staten

Upper East Side, Manhattan

Deze week werd het bekend: de conservator van de afdeling tapijtkunst wordt een van de machtigste mannen in de Amerikaanse kunstwereld. Thomas Campbell is benoemd tot directeur van het Metropolitan Museum of Art in New York, het Amerikaanse equivalent van het Louvre. Campbell vervangt Philippe de Montebello, een aristocratische en charismatische kunstliefhebber. De Montebello gaf ongekende ruimte aan zijn eigen curatoren om met aansprekende tentoonstellingen te komen. Een aantal is er nog te zien: Jeff Koons op het dak van het museum, ‘Photography on Photography’ (kunst over de kunst van het fotograferen sinds 1960) en een retrospectief met 140 schilderijen van T. M.W. Turner.

1000 Fifth Avenue, New York, +1-212-535-7710, data op metmuseum.org

Brooklyn Heights, Brooklyn

In het Museum of the City of New York kijkt de expositie Campaigning for President: New York and the American Election naar het verleden en het jaarlijkse festival van de New York Review of Books blikt vooruit. De aankomende 44ste president van de VS (en de lijken in de kast die hij erft) worden daar doorgelicht door auteurs die regelmatig bijdragen aan het tijdschrift. Mark Danner, Ronald Dworkin, en Joan Didion (van The year of magical thinking) gaan o.l.v. Robert Silvers in discussie. Silvers redigeerde ook het begeleidende boek The consequences to come.

Museum of the City of New York, 1220 Fifth Avenue, +1-212-534-1672, mcny.org en brooklynbookfestival.org, 180 Remsen Street, Brooklyn, +1-718-489-5200

Upper West Side, Manhattan

Nog 1 week: Latinbeat 08, het filmfestival met Latijns-Amerikaanse films in Lincoln Center. Speciale aandacht voor Chili. Let op: inclusief ingrijpende verbouwingen van Lincoln Center en verwarring over ingangen. T/m 25 sept, filmlinc.com, +1-212-875-5600