Verdachte Johnny B. toch weer in de cel na vrijlating gisteren

Johnny B., de verdachte van de branden in ’t Zandt, is gisteren nog voor hij op vrije voeten kwam, aangehouden door de parketpolitie. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van het sturen van diverse dreigbrieven, waarvan enkele met poeder. Op de postzegels en op de randen van de verstuurde enveloppen is DNA van hem aangetroffen.

B. (20) zat negen maanden vast op verdenking van brandstichting in Godlinze en een poging tot brandstichting in Eenum in december vorig jaar. Justitie verdenkt hem ervan nog eens zeven branden te hebben gesticht in ’t Zandt.

De rechtbank hief gisteren tot verrassing van het OM tijdens een pro-formazitting de voorlopige hechtenis van hem op. De kans zou anders bestaan dat B.’s voorarrest langer zou duren dan een eventuele straf. Toen B. gistermiddag in Ter Apel wilde uitchecken, werd hij opnieuw gearresteerd. Het OM ontkent dat B. is aangehouden om onder de vrijspraak van de rechter uit te komen. „We zijn niet gelukkig met de beslissing van de rechtbank, maar daar hebben we ons bij neer te leggen”, aldus een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Groningen. B. is volgens haar aangehouden, omdat de poederbrieven „nieuwe en strafbare, ernstige feiten” zijn. „Als hij vastzit kunnen we hem daarover aan de tand voelen.” B. hierover horen op het politiebureau was geen optie, aldus het OM, omdat B. dan eventueel „zijn eigen verhaal kan gaan maken.” „Het technisch onderzoek in de zaak van de dreigbrieven is nog maar een week oud.” B. ontkent overigens zowel de branden als het versturen van dreigbrieven. Dat laatste is onmogelijk, zei hij gisteren, omdat hij toen vastzat en al zijn uitgaande post wordt gecontroleerd.

De advocaten van B. reageren op hun website met onbegrip op de aanhouding.„Het is griezelig te constateren dat het Openbaar Ministerie zich in deze complexe en gevoelige zaak volkomen focust op één verdacht punt. We hebben deze tunnelvisie in de recente geschiedenis eerder gezien.”