Veel doden Golf Aden tijdens vluchtpoging

Mogadishu. Tientallen Afrikanen zijn omgekomen in de Golf van Aden tijdens een poging om van Somalië naar Jemen te vluchten. Naar schatting twintig personen worden bovendien vermist. Dat blijkt uit onafhankelijk van elkaar uigegeven verklaringen van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (AzG). Duizenden Somaliërs ontvluchten ieder jaar het geweld in hun land door met behulp van mensensmokkelaars naar Jemen te varen. Ook veel Ethiopiërs wagen de overtocht. Dit jaar zijn bijna 26.000 Afrikanen in Jemen geland, zijn er meer dan 200 overleden en worden er zeker 225 vermist, aldus UNHCR.