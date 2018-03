Veel dode dieren en verhalende kunst Nieuw op nrc.tv: nrc nu

Kunstenaar Emmy Chau kan vandaag geen handen schudden. Ze zit onder het frituurvet. Voor haar ligt een stapel geel-witte vetblokken, waarmee ze aan een muurtje bouwt. Daarachter moeten straks nog tl-balken komen, legt ze uit. Die zullen de muur verlichten, maar hem ook – door de warmte – langzaam laten smelten. „Bij mijn afstudeerproject hoort ook een muur van bacon, maar dat wilde ik mijn mede-exposanten niet aandoen. Dat gaat na één dag al vreselijk stinken.”

Chau is samen met 28 andere zojuist afgestudeerde kunstacademiestudenten geselecteerd voor de expositie Jong Talent ’08 van galerie Art Olive. De tentoonstelling moet een overzicht bieden van de beste studenten van de twaalf Nederlandse kunstacademies.

Terwijl Rudy Nacken van Art Olive een rondleiding door de monumentale Zuiveringshal op het Amsterdamse Westergasterrein geeft, wordt hij aan alle kanten bevraagd door de exposanten. Of ze even mag onderbreken, vraagt een meisje, want ze wil een van de zijwanden van de hal ook graag bij haar expositie betrekken. Nacken knikt, prima. „Je ziet, ik ben niet echt een strenge conservator.”

Dat zou trouwens weinig zin hebben, want de verzameling is een ratjetoe aan ontwerpen met een nogal wisselende kwaliteit. Er zijn sieraden, kastjes, schilderijen, foto’s en videowerken. Dwaal je er als bezoeker rond dan blijkt er in het werk van de nieuwe lichting kunstenaars toch een aantal thema’s en constanten te herkennen.

Een van de opvallendste is het gebruik van (zogenaamd) natuurlijke materialen, vooral dode dieren zijn in trek. Niet zo groot en choquerend als die van kunstenaar Damien Hirst, die haaien op sterk water zet. De pas afgestudeerden pakken het (nog) wat kleiner aan: Patricia Kamps verwerkt vliegen, muisjes en kikkers tot sieraden. Ze geeft ze glinsterende kroontjes, prikt libellelijfjes vol met diamantjes en behangt vogeltjes met kettingen. „Ik onderzoek de schoonheid van het afstotelijke”, legt ze uit terwijl ze een muis een bontjasje aantrekt. Patricia Kamps wil mensen verleiden, zegt ze, om ze vervolgens te verrassen met het feit dat het hier om dode beesten gaat.

Origineler, en misschien wel schokkender is een lapje ‘hommelbond’ van kunstenaar Sven Fritz even verderop. Hij legde een hele serie hommels met de ruggetjes tegen elkaar, waardoor er een hoogpolig tapijtje van zwart-gele bolletjes ontstond.

Academische kunst kenmerkt zich vaak door het feit dat het zich niets van de markt aantrekt, zegt Nacken. Maar bij Art Olive signaleren ze een geleidelijke verandering: „De behoefte groeit om iets te maken dat verkoopbaar is. Je ziet veel minder studenten die alleen in zichzelf willen graven of een spirituele reis maken.”

Zoals ook de fotografie van Louise te Poele. Van de serie die ze maakte op een boerenfeest heeft ze al een aantal afdrukken verkocht. Nog een stapje verder gaat het werk van Marijke Appelman. Een van haar afstudeerprojecten is de ‘performance’ genaamd ‘SMS Marijke Appelman AAN’, een knipoog naar de sms-spellen op tv. Appelmans mooi ontworpen kaart bevat de instructie om een sms te sturen naar een speciaal telefoonnummer, kosten 1,50 euro. De opbrengst vormt het startkapitaal voor haar kunstenaarsschap.

Een ander opvallende overeenkomst is het verhalende aspect van de tentoongestelde kunst. Weinig onbegrijpelijke abstracties, maar veel sprookjesachtige vertellingen, en persoonlijke ontboezemingen, zoals ook de frituurvetmuur van Emmy Chau. „Mijn ouders hadden een afhaalchinees. Alles rook bij ons thuis naar vet. Aan de plakkerige keukentafel maakte ik kennis met de Nederlandse taal, las ik Turks Fruit van Jan Wolkers. Dit is een monument voor mijn verleden.”

Jong Talent, t/m zondag in de Westergasfabriek, artolive.nl