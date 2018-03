Van wie is het woud? KINDEREN Rotterdam Van wie is het woud? is een reizende expositie van milieuorganisaties en dierentuinen over de verdwijnende oerwouden in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Omdat veel populaire dierentuindieren van oorsprong in deze oerwouden leven is in Diergaarde Blijdorp te zien hoe zij de dupe worden van ontbossing. Er staan panelen met tekst en foto's, zuilen met filmpjes en speelelementen. Op de website www.vanwieishetwoud.nl kunnen mensen ook filmpjes bekijken en zelfgemaakte dierentuinfimpjes insturen. T/m maart Diergaarde Blijdorp, Blijdorplaan. Inl www.blijdorp.nl Lion cubs Rey (King) and Sol (Sun) play in a field in Montevideo's zoo of Villa Dolores December 28, 2005. Seven-month old cubs are allowed to play out of their cage for one hour at around sunrise each day. The cubs are brothers and were born in Salto, Uruguay, 500 km (310 miles) north of Montevideo, and arrived at the new zoo this month. REUTERS/Andres Stapff

