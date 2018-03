Van Geel en het testament van Balkenende

De toekomst is het tijdvak waar politici het liefst over praten. Veel is immers mogelijk als de smalle marges van het heden zijn weggevallen. Neem de veelgeprezen utopie van toenmalig VVD-fractievoorzitter Jozias van Aartsen van 2005 over New York aan de Maas in 2015. Nu is toekomstgerichtheid of zelfs zienerschap ook wel onderdeel van het vak van politicus. Zijn doel is steun te vergaren voor zijn visie of droom. De Amerikaanse presidentskandidaat Barack Obama sprak op de Democratische Conventie over zijn ‘belofte’. Dat is wel wat glibberiger dan een visie. Maar toch, het onderwerp was de toekomst.

En de nabije toekomst van Nederland is ook het onderwerp van de Algemene Politieke Beschouwingen vanaf woensdag in de Tweede Kamer. Dit is het meest prestigieuze debat van de parlementaire kalender. Het zou kunnen gaan over de belangrijkste kwesties die de Nederlandse burgers bezighouden.

Doorgaans is het een krachtmeting tussen de politieke leiders van Nederland over relatieve bijzaken. Veel aandacht trekken gewoonlijk de oppositiepartijen tijdens deze debatten. Stuntwerk van Geert Wilders (PVV) of Rita Verdonk (TON) rond thema’s als islamisering en nationale identiteit is te verwachten. Reikhalzend wordt uitgekeken naar de performance van de aanvoerder van de SP. Want zij is nieuw! Nou ja, echt spiksplinternieuw is Agnes Kant niet. En zij heeft in het partijblad Tribune al verteld dat zij het gaat houden over de koopkracht.

Veel aandacht ook zal er zijn voor PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer. Vooral omdat zij deze week het Genootschap van Hoofdredacteuren toevertrouwde dat de positie van haar partijleider, minister Wouter Bos (Financiën), wankelt. Het is de eerlijke waarheid. Zeker. Maar zij heeft met die ontboezeming vooral haar eigen positie verzwakt. PvdA’ers noemen dat een ‘schot in eigen voet’. Beginnersfoutje. Om de aandacht daarvan af te leiden zal Hamer haar opponent Kant bestoken met puntenwolken in de strijd om het koopkrachtkampioenschap.

De oppositiefracties van VVD, GroenLinks en D66 zullen met hun door het Centraal Planbureau doorgerekende tegenbegrotingen komen. Zij zullen aantonen dat zij betere plannen hebben voor Nederland dan het kabinet. Tevergeefs. En alle partijen zullen proberen hier en daar een deuk in de ingediende begroting te slaan door middel van moties en amendementen ten behoeve van deze of gene knelgroep in de samenleving. In het oog van die storm zit daar de CDA-fractie. Het CDA is – op dit moment – de meest succesvolle politieke partij van Nederland. De partij is hofleverancier van ministers-presidenten voor de vier kabinetten sinds 2002. Dat het telkens dezelfde persoon is, Jan Peter Balkenende, deert de partij niet. Bij iedere verkiezing heeft hij de lijst getrokken, en zie: de partij won. En terwijl het vertrouwen van de kiezers in de regering nog nooit zo laag is geweest als nu, heeft het CDA daar weinig last van.

Wat is het geheim van het succes van het CDA? Het zou een misverstand zijn het CDA weg te zetten als conservatieve partij. Zo’n partij die even een makkelijk graantje meepikt nu de samenleving een slinger maakt naar rechts en retro, naar nationaal en nostalgie.

Dat is niet zo. De partij beschikt over veel denkkracht met haar Wetenschappelijk Instituut. Knappe koppen van vooral de Vrije Universiteit en de Katholieke Universiteit Brabant, denken mee. De vruchten daarvan in de vorm van analyses, beschouwingen en interviews zijn bijvoorbeeld te vinden in het net verschenen nummer van het tijdschrift Christen Democratische Verkenningen. Het CDA heeft de deconfessionalisering overleefd. De partij heeft zich ontwikkeld tot middenpartij voor de middenklasse. En stevige electorale basis. De partij is, niet te vergeten, toekomstgericht. Zo is het CDA nu bezig met een intensieve ledenraadpleging onder het motto: ‘Morgen begint vandaag’. Dus niet: ‘Morgen wordt weer net als gisteren’. Misschien slaagt het CDA er telkens net wat beter in dan andere partijen de toekomst een vorm te geven. En de vuile was niet buiten te hangen.

De oppositie krijgt het tijdens de Beschouwingen niet makkelijk. Immers, net in de afgelopen week heeft het kabinet een aantal belangrijke zaken geregeld. De verhoging van de btw gaat niet door. De sluimerende ruzie in de coalitie over de oudedagsvoorziening (AOW) is – huppakee! – opgelost. En de versoepeling van het ontslagrecht? Eerder bijna een kabinetscrisis, maar nu geregeld via de polder. Bovendien gaat Balkenende in de aanval. Hij werd ooit uitgelachen toen hij onverhoeds de loftrompet stak over de ‘VOC-mentaliteit’. Dat was teveel ‘morgen wordt weer als gisteren’. Nu komt de revanche. Balkenende zal een visie ontplooien, werktitel is ‘Van nieuwe Deltawerken, en de strijd tegen het water: de oervijand’. Bovendien zal in dat van het water geredde Nederland achter klimaatveranderingbestendige dijken een metropool verrijzen. Niet zo’n fata morgana als dat van Van Aartsen. Het is een echte stad waartoe het kabinet al heeft besloten, staat al op papier.

Maar de politicus om volgende week speciaal op te letten, is CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel. Normaal is zijn optreden een vage fotokopie van dat van de minister-president. Maar er is verandering op komst, ook in Nederland.

De kans op een kabinet-Balkenende V is gering. Als Balkenende spreekt over de toekomst van Nederland, spreekt hij zijn politieke testament uit. Leiderschapswisseling, voor iedere partij een nachtmerrie, is bij het CDA aan de orde.

Van Geel heeft als tweede man de taak het partijbelang te bewaken op het moment dat de toekomst van Nederland en de toekomst van Balkenende beginnen te divergeren. En Van Geel, die zelf weinig kans maakt, bekleedt als fractievoorzitter wel een sleutelfunctie. Het ligt in de rede dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt en een signaal afgeeft.

