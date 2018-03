Van egomaan universum naar zielloos LA

James Frey: Kraakheldere ochtend. Vertaald door Mario Molegraaf. Prometheus, 444 blz.€ 19,95

‘Niets in dit boek mag je als getrouw of betrouwbaar zien.’ Deze opmerkelijke waarschuwing op de eerste pagina van Kraakheldere ochtend werpt je meteen buiten het derde boek van James Frey en terug in de tijd. De woorden refereren aan de controverse die een paar jaar na verschijning ontstond rond het debuut van de 38-jarige Amerikaanse auteur. Een controverse die nog altijd groter is dan Frey’s literaire betekenis. In 2003 verscheen In duizend stukjes, een als ‘echt gebeurd’ opgediste vertelling over de periode die hij doorbracht in een ontwenningskliniek.

Oprah Winfrey ontfermde zich over dit volgens haar tragische, maar begeesterende verslag van een man die op eigen kracht tot zijn verlossing komt. De authenticiteit van het verhaal was van meer belang dan de daadwerkelijke kwaliteit van het boek. Groot was dan ook de deceptie toen Frey later toegaf een belangrijk deel te hebben verzonnen, op het moment dat ook het al even ‘autobiografische’ vervolg Mijn vriend Leonard in de winkels lag.

Maar ook zonder tumult is Frey een opvallende schrijver. Vooral in zijn debuut bezit hij het eigenaardige vermogen om uiterst rauwe scènes te combineren met een onmiskenbare hang naar sentiment. Ondanks die potsierlijke passages heeft het boek een bepaalde overtuigingskracht door Frey’s sobere, maar gejaagde, haast interpunctieloze schrijfstijl. Die stilistische eigenheid verfijnt hij in het nu vertaaldein Kraakheldere ochtend, officieel zijn eerste roman.

Zijn opsommerige manier van schrijven las eerder als de ijlende stream-of-consciousness van een ex-junkie. Nu geeft die onopgesmuktheid een aangename terloopsheid aan een grote literaire pretentie: het op papier krijgen van de ziel van Los Angeles. Dat is een koerswijziging binnen Frey’s schrijverschap. De blik gaat van binnen naar buiten. Hij verruilt het egomane universum van een getroebleerde adolescent voor de meedogenloze dynamiek van de miljoenenstad aan de Californische kust.

In plaats van recht op zijn doel af te gaan, maakt Frey omtrekkende bewegingen door personage na personage te introduceren. Verloren zielen van de oostkust, avonturiers uit Ohio en immigranten uit Midden-Amerika, die hun heil zoeken in Los Angeles. De stad is het summum van de Amerikaanse droom; elke stralend heldere ochtend draagt de suggestie van oneindig geluk in zich. Maar Frey laat de zon vooral opkomen boven de gefnuikte idealen, de urbane vervreemding, de huichelachtige filmindustrie, de trieste zwerverscultuur in het toeristische Venice, de dagelijkse files op kilometers asfalt, de bendeoorlogen, de vervallen buitenwijken en de hardvochtigheid van de inwoners.

Enkele van de tientallen personages krijgen meer ruimte in de roman. Neem Dylan en Maddie: twee tieners die de troosteloosheid thuis willen achterlaten voor een leven aan de westkust. Ze worden als volgt geïntroduceerd: ‘Ze woonden in een stadje in een staat in het oosten het lag nergens ergens overal, een Amerikaans stadje vol alcohol, mishandeling en religie. Hij werkte bij een schadeherstelbedrijf en zij was bediende bij een tankstation en ze zouden gaan trouwen en een huis kopen en proberen betere mensen te zijn dan hun ouders.’

Tamelijk onbewogen observeert de verteller de levens van die personages. Het bestaan is zoals het is, lijkt hij te willen zeggen. Frey’s favoriete stijlmiddel is dan ook de opsomming, niet de metafoor, niet de duiding. In die monomanie schuilt de grootste kracht van Kraakheldere ochtend., dat veel beter en interessanter is dan zijn twee gewraakte pseudomemoires.

Maar het is ook intrigerend om te zien hoe Frey eigenlijk een lange neus maakt naar zijn critici. Dat doet hij door in zijn romanheel uitgesproken feitelijk te zijn, wanneer hij bladzijden lang opdreunt welke natuurrampen in Los Angeles plaatshadden en welke snelwegen, musea, educatieve instellingen, straatbendes en kunstenaars er zijn. Wat betekent dan nog de waarschuwing dat niks in het boek als getrouw of betrouwbaar mag worden gezien? Tegelijk weerklinkt in die fixatie op de buitenkant een grote aanklacht: Los Angeles is een zielloze stad.

Mario Molegrafs vertaling van Bright Shiny Morning van James Frey heet Stralend heldere ochtend, niet Kraakheldere ochtend.