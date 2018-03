AMSTERDAM/STUTTGART, 12 sept. Hordenloper Marcel van der Westen komt komend weekeinde als enige Nederlander in actie tijdens de World Athletics Final in Stuttgart. Dat evenement is de laatste grote wedstrijd van het buitenseizoen op de baan. Van der Westen, halve finalist op de Spelen in Peking, loopt zondag de 110 meter horden. De atleet uit Weesp kreeg gisteravond pas zekerheid over de uitnodiging.