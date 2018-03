Utrecht verder zonder PvdA

Utrecht, 12 sept. De fracties van CDA, VVD en ChristenUnie gaan onderhandelen om een coalitie te vormen in het Utrechts Provinciebestuur. Informateur Steven van Eijck (ex-staatssecretaris voor de LPF) concludeerde gisteren na twee uitgebreide gespreksrondes dat die samenwerking de meeste kans van slagen heeft ”wat betreft duurzaamheid en stabiliteit”. Daarmee komt een einde aan meer dan drie decennia van bestuur van CDA, PvdA en VVD in de provincie. De bestuurscrisis ontstond begin juli toen VVD en PvdA het vertrouwen in CDA opzegden, naar aanleiding van een debat over een nieuwe woonwijk bij de stad Utrecht.