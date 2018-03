Uitfeest Utrecht

De Steeg Kasteeltuin Middachten viert zaterdag 13 september dat de restauratie van haar tuin 25 jaar geleden is gestart. Er is groot feest voor het hele gezin met vanaf 13u allerlei activiteiten in de tuin en een avondconcert in het ‘groene theater’ door het Nationaal Jeugdorkest. Het kasteel zelf is op de Open Monumentendag ook opengesteld en bezoekers kunnen binnen een kijkje nemen. Het concert begint om 19u30 en op het programma staat muziek van o.a. Debussy, Markovich, Schulhof, Beethoven en Mozart. Entree: familieprogramma: volw € 5, kinderen tot 12 jaar gratis. Avondprogramma: € 25. Res concert: info@middachten.nl. Inl www.middachten.nl