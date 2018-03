Tweemaal mie

Voor 2 personenRecept 1:1 visbouillontablet125 gram Chinese eiermie300 gram gesneden prei100 milliliter (light) crème fraîche250 gram verse of 150 gram gerookte zalmzout, peper1,5 eetlepel fijngesneden bieslookRecept 2:200 gram peultjes125 gram Chinese eiermie2-3 eetlepels Thaise currypasta1 eetlepel olie1 sjalot2 deciliter kokosmelk 250 gram koolvis of kabeljauw of 200 gram garnalen1,5 eetlepel fijngesneden koriander

Twee suggesties voor een snel te bereiden maaltijd. De noedels zijn in 5 minuten gaar en de groenten die ik noem vergen evenmin veel tijd.

Recept 1. Breng in een pan een flinke hoeveelheid water aan de kook met daarin het bouillontablet. Dompel er dan de noedels in. Trek na 1 minuut, als het water weer kookt, de nestjes mie met twee vorken los. Kook de gesneden prei 4 minuten mee. Giet dan het vocht af. Roer crème fraîche en kleine blokjes verse zalm door de mie. Laat de vis een minuutje garen (dit hoeft uiteraard niet bij gerookte zalm). Breng het gerecht op smaak met zout en peper en roer er de bieslook door.

Recept 2. Maak de peultjes schoon. Kook de mie 5 minuten in water met zout (na 1 minuut lostrekken). Kook tegelijk de peultjes, maar in een andere pan. Pel en snipper de sjalot. Verhit de olie in een sauspan met dikke bodem en fruit hierin de sjalotsnippers 1 minuut. Verwarm de currypasta even in de sauspan mee. Giet de kokosmelk erbij en breng het vocht aan de kook. Snijd de vis in blokjes en laat die in de currymix in ongeveer 1 minuut gaar worden. Breng de mie op smaak met zout en peper op smaak en roer er de koriander door. Schep de noedels in een schaal en schenk er de curry over. Serveer de peultjes erbij.

Annelène van Eijndhoven

