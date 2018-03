True LifeMTV, 22.05-22.30u.

De documentaireserie True Life op muziekzender MTV, vertelt de verhalen van jongeren met een opmerkelijke levensstijl. In deze aflevering laten jongeren zien wat spiritualiteit voor hen betekent. True Life gunt een blik in de hedendaagse subculturen van de jeugd en belicht verschillende perspectieven van de dilemma’s waar de hoofdpersonen mee worstelen. De geïnterviewden praten eerlijk over hun fouten en vrienden en familie krijgen ook de kans hun kant van het verhaal te vertellen.