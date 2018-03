Toen puberen nog iets minder pijn deed

The Breakfast Club

Regie: John Hughes

€ 8,99 ****

Er zit een aantal onnavolgbare scènes in oer-tienerfilm The Breakfast Club (1985). Zoals die waarin punky Allison vanonder een woeste bos ongekamd haar een boze potloodtekening krast en het dan na flink over haar kop heen en weer krabben op het papier laat sneeuwen. Bah! En: grappig! En ook: zo zinloos. Maar: wat moet je anders als je al zo vaak hebt moeten nablijven omdat je op school niet spoort en nu met vijf lotgenoten zelfs op zaterdag strafwerk moet maken?

Vijf usual suspects zitten met elkaar in die bibliotheek. Vijf tegenpolen. Het mooie meisje, de sportboy, de punky puinkruin, de knul met de grote bek en de knul met het grote brein. Het is een beproefd dramatisch gegeven: zet een groep mensen bij elkaar op een afgesloten plek en het begint te kolken en te koken. En ze maken in een paar uur een heel leven door. Zeker als er hormonen en jeugdige ongenoegens meespelen.

Natuurlijk: het nu op dvd heruitgebrachte The Breakfast Club is mild. Het leven van scholieren is harder geworden sinds de jaren tachtig. En filmmakers misschien ook wel meer op sensatie belust en cynischer.

Maar de kleine pijn, omdat je helemaal niet zo stoer bent als je je voordoet bijvoorbeeld, is nog steeds hetzelfde.

En anders is deze film gewoon uitstekend, onvervalst jeugdsentiment.