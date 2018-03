Toch heimwee naar de arm van Ruud

Nanne Tepper: De lijfbard van Knut de Verschrikkelijke. Atonale schertsen. De Bezige Bij, 144 blz. € 18,90

Wie achterin begint te lezen in De lijfbard van Knut de Verschrikkelijke komt al snel bij de reeks columns die Nanne Tepper (1962) vijf jaar geleden voor Het Parool schreef – en die hij voor deze bundel herschreef. Het reeksje, onder de titel ‘Het lijden van de Koekebakker’, geeft een mooi beeld van het vacuüm waarin Tepper – drie romans tussen 1995 en 2002 – zich al jaren bevindt: dat van een schrijver die door ziekte en ongemak amper aan schrijven toekomt. Zo schrijft hij in verbijstering over wat in bepaalde kringen amicaal het ‘Librisdiner’ wordt genoemd. ‘Niets had mij kunnen voorbereiden op een confrontatie met zo veel aan „schrijverschap” doende lieden [...] Ook ontwaarde ik – schoolpleinervaring komt altijd van pas – direct ontelbare hiërarchieën.’

Tepper heeft het gevoel ‘dat hij zojuist de verkeerde laan van camping De Appelhof op Terschelling was ingeslagen’. Maar dat is niet het enige, want hij wordt ook benaderd door de juryvoorzitter: ‘Ruud Lubbers, een man die ik als politicus diep wantrouwde, mij die avond minstens tien keer met een steeds majestueuzer wordende hoeveelheid jajem achter de kiezen kwam vertellen wat hij van mijn boek vond, én waarom, op een wijze die me diep ontroerde (en die me alleen al daarom zijn steeds terugkerende arm om mijn schouder deed liefhebben)’.

Zo worden Teppers uitingen van oprechte weerzin tegen ‘Luiletterland’ afgewisseld met de besmuikte bekentenis dat hij ‘de arm van Lubbers’ mist. Ook elders gaan tegenstrijdige impulsen met elkaar in de slag. Tepper vindt biografische informatie over schrijverslevens overbodig en vaak weerzinwekkend, maar voelt zich ook gekrenkt als hij van literaire laksheid wordt beticht. Veelal tussen de regels door noemt hij de achterliggende elementen: zieke en stervende dierbaren, een doodzieke vriendin, en dan vindt hij zelf Kanker ‘ineens tegenover mij aan het ontbijt’. En de medicijnen die hij tegen depressie kreeg voorgeschreven, doofden ook zijn inspiratie. ‘Ik mis het Olympisch Egoïsme om die heerlijke schrijversjeuk in mijn kop de voorrang te geven als om mij heen de hel regeert.’ En, o ja, als de vriendin dan eindelijk genezen is, neemt ze de benen. Zo lijkt Tepper zich het ene moment een slachtofferrol aan het meten om zich daar het volgende moment weer met groot vertoon tegen te verzetten.

‘Het lijden van de Koekebakker’ is dus zeer de moeite waard. De overige honderd bladzijden zijn dat bij vlagen. De meeste stukken zijn meer dan tien jaar oud en stammen uit het begin van Teppers schrijverschap. Hij lijkt zich erin te verdedigen tegen verwachtingen, tegen critici en andere demonen uit de literaire wereld, maar doet dat vaak cryptisch, hoogdravend of overwritten. Met zinnetjes als ‘Nog één boek zal ik schrijven voor ik doodgeduizeld ben’. Dat schreef hij al in 1993, twee jaar voor zijn debuut De eeuwige jachtvelden. Zo bezien zijn de drie romans die Tepper nadien schreef nog een hele meevaller.