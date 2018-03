'Tja, een cursus was er nog niet'

De overweldigende meerderheid van de duizend boekbesprekingen van J.J. Peereboom voor deze krant ging over Engelstalige literatuur. Maar hij begon zijn loopbaan met stukken over continentale literatuur.

John Peereboom (1924) vertrok in 1953 naar Parijs, om van daaruit vier maal per maand een stukje voor de Nieuwe Rotterdamsche Courant te schrijven over Franse literatuur en toneel.

„Ik weet eigenlijk niet waarom dat toen zomaar kon”, zegt Peereboom nu in zijn huis in Amsterdam-Zuid. „Toen ik door de toenmalige redacteur boeken Adriaan van der Veen werd gevraagd, had ik wel een leesgeschiedenis maar een schrijfgeschiedenis als recensent helemaal niet.” En lachend: „Ik had er misschien een cursus voor moeten volgen, maar goed, dat is niet gebeurd.”

Na vijf jaar in Frankrijk te hebben doorgebracht vertrok Peereboom naar Engeland, het land waar ook zijn moeder vandaan kwam. Daar verbleef hij langer, en bleef ook vanuit daar besprekingen leveren aan Het Parool en de NRC.

Een ‘brugfunctie’, zo omschrijft hij zijn werk in die eerste jaren. „De Franse literatuur was toen ook al niet meer zo wijd verspreid onder Nederlanders” en dat terwijl het in Parijs barstte van de interessante nieuwe namen. „Al die moderne schrijvers als Robbe-Grillet en Duras die bij uitgeverij Les Editions de Minuit uitkwamen, daar kreeg ik altijd wel een recensie-exemplaar van toegespeeld. Ik schreef vooral informatieve stukken over boeken waarvan ik dacht: dit moeten jullie in Nederland absoluut lezen. Later kreeg ik ook, daar was zelfs een Franse overheidsdienst mee belast, kaartjes voor allerlei toneelvoorstellingen in handen.”

Na Parijs volgde een periode van dertien jaar in Londen, en sindsdien schrijft hij over Engelstalige boeken. Zijn criteria scherpte hij in de loop der jaren steeds verder aan, al vindt hij het nog steeds erg moeilijk om de vinger te leggen op wat een goed boek onderscheidt van een prul.

Peereboom: „Het is zo goed als onmogelijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Wel heb ik moeite met boeken die compleet humorloos geschreven zijn. Ik kreeg bijvoorbeeld The Gathering van Anne Enright in handen, nog voor ze er de Booker Prize mee won. Ik ben na twintig pagina’s gestopt. Niet te lééézen was het, zo slecht! Het stond vol ontoereikende opmerkingen en inadequate dialogen. En dat terwijl het in Engeland allemaal mooie kritieken had gekregen van de kwaliteitskranten. Later, toen ze die Booker Prize eenmaal had gewonnen, ben ik nog eens aan een verhalenbundel van haar begonnen, maar dat vond ik ook niet goed. Toen leek het wel of de smaak van de Engelsen en die van mezelf uit elkaar aan het groeien.”

„Als ik echt moet zeggen wat goede literatuur is, denk ik toch dat het inzicht zou moeten bieden in menselijke karakters en sociale verhoudingen. Dat is natuurlijk een heel klassieke opvatting van wat iets literatuur maakt. Dat de meer fantastische romans van schrijfsters als Djuna Barnes die aspecten verdrongen zouden hebben, dat is niet zo. Het draait nog steeds om hetzelfde.”

Peereboom vindt dat er een groot verschil is tussen het recenseren van literaire werken en non-fictie. „Na het schrijven van een stuk over een literair werk denk ik toch vaak: nou ben ik toch weer voor een groot deel bezig geweest met het samenvatten van het verhaal. Dat kan ook niet anders, want de lezer moet wel weten waar ik naar verwijs als ik een opmerking over de inhoud maak. Bij non-fictie werkt dat beter: samenvatten wat het boek vertelt. Neem het boek over de Engelse ontdekkingsreiziger Henry Morton Stanley dat ik heb besproken (Boeken, 01.02.2008). Dan moet ik in mijn bespreking echt proberen om de persoon en de tijd waarin het speelt inzichtelijk te maken naar het nu. Hoe dat in de 19de eeuw moet zijn geweest om als westerling voor zo’n onbekend Afrikaans oerwoud te staan en te denken, hup, we springen er in! Als je dat in een bespreking goed lukt, dan dwing je bij jezelf respect af.”

Alleen al voor deze krant besprak Peereboom duizend boeken (daarnaast plaatste ook het Parool stukken van zijn hand). Hij noemt onder andere Graham Greene, William Trevor en Iris Murdoch als zijn favoriete schrijvers, maar zijn grootste vondst is een boek van Joyce Carey. „Ik beweer niet dat ik daar de ontdekker van ben, want het is één van de standaardwerken van de Engelse literatuur, maar zijn Mister Johnson is zo goed geschreven dat ik toen dacht: beter dan dit kán het eigenlijk niet. Je hebt bij dat soort bijzondere ontdekkingen het gevoel: hoe goed dit is, dat zie ik op dit moment alleen.”

