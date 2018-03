Tijdwinst met eenprothese op maat

De Paralympische Spelen in Peking zijn nu bijna een week aan de gang en het aantal medailles van de Nederlandse ploeg staat op negen: twee gouden, twee zilveren en vijf bronzen. Eén van de de zilveren medailles werd maandag behaald door de atlete Annette Roozen, bij het verspringen. Morgen komt Roozen in actie op haar favoriete onderdeel, de 100 meter sprint. Ook op dat onderdeel is ze medaillekandidaat. Ze is al jaren de snelste op die afstand in haar klasse, het wereldrecord (16,48 seconde) staat op haar naam.

Roozen (32) kreeg in haar jeugd botkanker en moest op haar vijftiende haar rechterbeen boven de knie laten amputeren. Enkele jaren later mocht ze bij een sportdag voor gehandicapte atleten een sportprothese uitproberen. Ze bleek een natuurtalent. De sportprothese mocht ze houden en binnen korte tijd verbeterde ze het wereldrecord op de 100 meter sprint in haar klasse. „De tijd was toen ook nog niet zo scherp”, lacht Roozen bescheiden. „Als je niet zo veel concurrentie hebt, zit je natuurlijk snel aan de top.”

De prothese die Roozen draagt tijdens het sporten ziet er heel anders uit dan haar gewone dagelijkse prothese. De ‘voet’ van de sportprothese is een soort lepel van koolstofvezel. Gewoon lopen ziet er op de sportprothese ongemakkelijk uit, omdat hij iets langer is dan een normale prothese. Eenmaal op gang zorgt de vering van de ‘voet’ ervoor dat de atlete snelheid krijgt.

Een prothese als die van Roozen kost ongeveer 10.000 euro. „En dan zijn de kosten voor het aanmeten en bijstellen niet meegerekend”, zegt Frank Jol. Hij is orthopedisch instrumentmaker en verantwoordelijk voor de protheses van een groot deel van de paralympische selectie, ook voor die van Roozen. „Een prothese werkt niet volgens een confectieachtig idee”, legt Jol uit in zijn praktijk in Hoorn. De basisprothese voor bijvoorbeeld skiërs is ongeveer hetzelfde, maar de koker, waarmee de prothese aan de stomp bevestigd wordt, moet perfect aansluiten en wordt dus met de hand gemaakt in de werkplaats. Ook wordt de prothese voor iedere sporter handmatig afgesteld.

Topsporters staan onder constante controle. Zo ging Jol in maart met Roozen mee naar een trainingskamp op Lanzarote. Daar observeerde hij haar en maakte hij videoanalyses. Volgens Jol zou Roozen profijt kunnen hebben van een andere ‘uitlijning’ (afstelling) van de prothese. Hij heeft een duplicaat van Roozens prothese gemaakt en dat op de volgens hem juiste manier afgesteld. De pasvorm is exact hetzelfde, dus de atlete zal niet aan de nieuwe prothese hoeven te wennen. En ook die andere afstelling merkt zij niet. Jol: „Annette past zich zo gemakkelijk aan dat ze niet of nauwelijks veranderingen voelt aan de stomp of aan de prothese.” Roozen: „Als hij aan de prothese draait, voel ik het verschil niet, ook al zegt hij dat het er beter uitziet.”

Behalve een andere afstelling zijn er ook technische verbeteringen mogelijk. „Het is in principe allemaal materiaaldoping. Er is nog geen richtlijn waaraan je moet voldoen. Een prothese is een stuk techniek, het is alleen maar mechanica”, zegt Jol. Alles is denkbaar. Een analyse van de 100 meter sprint leert dat die bestaat uit drie fases: start (de eerste twintig meter), middenstuk (zestig meter) en finish (laatste twintig meter). „De prothese is alleen op die middelste zestig meter afgesteld.” Bij de start en de finish zou de stand van de prothese ideaal gesproken net iets anders moeten zijn. Dat zou je op afstand kunnen besturen, zegt Jol. Hij straalt bij het idee. „Het vergt wel veel training. Maar als je die fases soepeler kunt laten verlopen, valt er veel tijdwinst te halen. Misschien zou je met een prothese wel harder kunnen gaan lopen dan een valide atleet.”

Toch zullen er wel grenzen gesteld gaan worden aan de ontwikkeling van sportprotheses, denkt Jol. Volgens hem valt de echte winst te halen uit een andere manier van trainen. Nu trainen sporters vooral de spieren van het nog aanwezige been. „Dat is puur asymmetrisch. Je schakelt de prothese volledig uit.” Hij wil een prothese gaan ontwikkelen waarmee sporters de nog aanwezige spiermassa van het geamputeerde been kunnen trainen. „Er zit zo veel kracht in de bilspieren, rug, buik en achterkant van het bovenbeen.” Die spieren worden door sporters met een bovenbeenprothese echter niet optimaal gebruikt. „Als je die zou kunnen trainen, boek je echt vooruitgang.”

Met die toekomstige ontwikkelingen heeft Annette Roozen zich in de voorbereiding op de Paralympics niet beziggehouden. Door een blessure verliep de voorbereiding niet optimaal. „En de concurrentie traint gewoon door”, zei ze bezorgd voordat ze naar Peking reisde. Maar met de zilveren medaille bij het verspringen blijkt ze op tijd hersteld.

Morgen bij de 100 meter is haar doel echter de gouden medaille. „Op de 100 meter wordt het gewoon van je verwacht. Ik verwacht het ook van mezelf. Het moet gewoon”, zegt ze vastberaden.

