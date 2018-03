Theatraal verhaal Nederland In veel van de 350 gemeenten zijn op de Open Monumentendagen op 13 en 14 september ook activiteiten voor kinderen. Zo vertellen leerlingen van Dordtse basisscholen zondag een theatraal verhaal bij een zelf gekozen monument: pakhuis Stokholm, Het Hof en het standbeeld van de gebroeders de Witt. Twee dagen lang kunnen kinderen de archeologen van DiEP een handje helpen in de keldergewelven. Bergen op Zoom heeft zondag een Doedag, bij Apeldoorn is een tocht naar sporen uit de ijstijd en in Leiden zijn er opgravingen. Inl openmonumentendag.nl Het gerestaureerde HOF te Dordrecht met de Statenzaal en Augustijnerkerk, waar in 1572 de Eerste Vrije Statenvergadering is gehouden. foto VINCENT MENTZEL/NRCH==F/C==DORDRECHT, 11 MEI 2007

Mentzel, Vincent