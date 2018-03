Amsterdam In het slotweekeind van het theaterfestival TF staat Wuivend Graan van Wim T. Schippers, een komedie in de vorm van een ernstig verstoorde lezing. Kees Hulst is hiervoor genomineerd voor de Louis d’OR. Verder de Vlaamse voorstelling Www.win-een-auto.com, waarin een Renault Mungo wordt verloot. Gijs Scholten van Aschat geeft een masterclass, en verder is er van alles te zien op het randfestival, de Fringe, die zaterdagavond eindigt in Bellevue, met het grote, wilde, uit de hand lopende Fringe Fest. T/m 14 sept. Info www.tf.nl. Blog over het festival: www.nrc.nl/cultuurblog.