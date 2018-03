Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Verslag over de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de toestand in de VS vanuit het stadje Canton in Ohio. Demografisch gezien is Canton representatief voor de Verenigde Staten, want de staat Ohio is al jaren maatgevend voor wie de verkiezingen wint. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Interview met dirigent Valeri Gergiev, oud-chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, die zich zorgen maakt over het Russisch-Georgische conflict. Reportage over de Nederlandse antropologe Ginny Mooy, die zich het leed van de oud-kindsoldaten in Sierra Leone aantrekt. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Gesprek met de succesvolle Belgische schrijver Dimitri Verhulst over zijn nieuwe boek Godverdomse dagen op een godverdomse bol en een gesprek met de initiatiefnemer voor een ledenomroep voor moslims. Ned.2, 22.15-22.50u.

praatprogramma

De wereld draait door. Mariëtte Hamer, de fractieleider van de PvdA, onthult hoe zij haar partij uit het dal gaat trekken, Rick Nieman komt vertellen over goeroes en leiders die hij heeft geïnterviewd en Koos & Joke Alberts praten over de documentaire Vechten voor geluk die over hen is gemaakt. Matthijs van Nieuwkerks tafelheer is Marc-Marie Huijbregts. Ned.3, 19.30-20.20u.

Friday night with Jonathan Ross. Gasten onder meer de komiek, acteur en schrijver Steve Coogan, lingerie- en catwalkmodel Abbey Clancy, en Stevie Wonder, die een schaars tv-optreden geeft en ook een lied speelt en zingt. BBC 1, 23.35-0.35u.

Pauw & Witteman. Auteur Naima El Bazaz over haar nieuwe boek Het gelukssyndroom waarin zij schrijft over haar gevecht tegen een zware depressie die zij kreeg na een burn-out. Verder aandacht voor choreograaf, balletdanser en schrijver Rudi van Dantzig die 75 jaar is geworden. Het Nationale Ballet viert dat met een speciaal aan hem gewijd programma. Ned.1, 23.00-0.00u.

informatief

Op uw gezondheid. Consumenten-gezondheidsprogramma. Diabetes dreigt volksziekte nummer 1 te worden. Jaarlijks komen er 70.000 nieuwe diabetespatiënten. Hoe komt dat? En hoe kun je het voorkomen? Alle feiten en fabels over diabetes en een test bij de vaste klanten van een truckercafé om te kijken of zij bij de risicogroep horen. Verder laat zanger Jan Keizer zich preventief onderzoeken en scannen. Ned.2, 20.00-20.25u.

De leugen regeert. Discussieprogramma over media. Gesprek met Joe Hennon, die verantwoordelijk is voor de bestrijding van de EU-fabels, zoals de ‘regel’ dat harde doedelzakmuziek zal worden verboden. Fotograaf Joël van Houdt vertelt over zijn aanhouding toen hij meevoer op een bootje met 28 immigranten die illegaal naar de Canarische Eilanden probeerden te komen. Zijn foto’s werden in beslag genomen. Hans Laroes, hoofdredacteur van het NOS Journaal, verdedigt de 245.000 euro kostende marathonuitzending over de Amerikaanse verkiezingen tegenover Pieter Klein van RTL Nieuws. In de mediaraad: Carel Kuyl, hoofdredacteur van NOVA en Hans Nijenhuis, chef nrc.next. Ned.2, 21.15-22.00u.

documentaire

Koos Alberts special. Documentaire naar aanleiding van het 25-jarig artiestenjubileum van de volkszanger Koos Alberts. De Jordanees begon zijn artistieke carrière als zanger op bruiloften, partijen en in de kroeg. In 1987 kwam hij door een auto-ongeluk in een rolstoel terecht, maar dat belette hem niet, met steun van zijn vrouw, zijn carrière voort te zetten. Ned.1, 22.00-23.00u.

Metropolis. Vijftig lokale correspondenten vanuit de hele wereld berichten over hun cultuur aan de hand van thema’s. De reportages verschijnen het hele jaar door dagelijks op de website en op televisie is een selectie te zien. Afl.1 : Hondenbanen. De correspondenten gaan op zoek naar het allerslechtste baantje in hun stad. Een bonte verzameling hondenbanen trekt voorbij: van grafdelvers in het Letse Daugavpils tot waterputgravers in Jakarta, rioleringsreinigers in Bombay en mijnenruimers in Belgrado. Ned.3, 0.00-0.35u.

Amusement

De Lama’s. Geestig improviseren met Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Ruben van der Meer en Jeroen van Koningsbrugge. Ned.3, 21.15-21.55u.

The Omid Djalili Show. De Brits-Iraanse komiek Omid Djalili combineert stand-up comedy met sketches en enkele weerkerende typetjes. Canvas, 21.15-21.45u.

Toren C. Satirisch programma over spanningen en pijnlijke situaties op de werkvloer tussen collega’s van een bedrijvencomplex. Ned.3, 21.55-22.30u.

Het moment van de waarheid. Spelshow waarin kandidaten in gezelschap van vrienden, familie en bekenden antwoord moeten geven op zeer persoonlijke vragen. Met een leugendetector wordt bepaald of zij de waarheid spreken. Presentatie Robert ten Brink. RTL 4, 22.35-23.35u.

Sport

NOS Paralympische Spelen. Samenvatting van de wedstrijden bij de spelen voor gehandicapten in Peking. Ned.2, 19.20-19.55u.

Paralympics. Aandacht voor wheelen, wielrennen en zwemmen. BBC 2, 20.00-21.00u.