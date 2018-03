Tankercontract in de VS opnieuw uitgesteld

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de order voor tankervliegtuigen weer uitgesteld. Volgens minister Gates is het tijd voor een afkoelingsperiode.

De zittende regering Bush laat het plaatsen van de order, waarmee naar schatting 35 miljard dollar (25 miljard euro) is gemoeid, nu over aan de nieuwe president, die in november wordt gekozen en in januari wordt beëdigd: Obama of McCain.

Het is de zoveelste keer dat het Pentagon de beslissing over de tankervliegtuigen – die gevechtsvliegtuigen in de lucht bijtanken – uitstelt. In februari van dit jaar leek de zaak eindelijk rond, met het gunnen van de opdracht aan een consortium van het Europese EADS en het Amerikaanse Northrop Grumman. Maar concurrent Boeing, dat de slag om de miljardenorder verloor, tekende bezwaar aan tegen de gevolgde procedure.

Het Government Accountability Office erkende in juli dat de luchtmacht fouten had gemaakt in het gunnen van het contract aan Northrop Grumman en EADS, en annuleerde de order. Het Pentagon beloofde daarna dat voor het eind van het jaar alsnog een besluit zou vallen, maar ziet daar nu alsnog van af.

De 179 nieuwe tankertoestellen moeten de sterk verouderde vloot van Boeing KC-135’s gaan vervangen. Sommige van deze vliegtuigen doen al sinds de jaren zestig dienst. Boeing kreeg in 2003 het contract ook al eens, totdat een zelfbenoemde waakhond, Project on Government Oversight , alarm sloeg. Boeing zou volgens de waakhond werknemers van het Pentagon hebben omgekocht. Het Pentagon onderzocht de zaak zelf en erkende schuld. Een hoge ambtenaar, Darleen Druyun, die Boeing het contract had bezorgd, bleek in ruil hiervoor een baan bij de vliegtuigbouwer te hebben gekregen.