Straf voor de nieuwe muziek

Wie niet alleen de muziek van dode componisten uit het verleden wil horen, maar ook de composities van levende tijdgenoten, zal de komende jaren hard moeten zoeken in de concertagenda’s. Sinds het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ in augustus zijn subsidiebesluiten bekendmaakte, ziet het er namelijk slecht uit voor de hedendaagse gecomponeerde muziek in Nederland.

Onder het motto ‘meer voor minder’ werd flink opgeruimd bij de ensembles die voor het voortbestaan van dit genre van levensbelang zijn. Onder meer De Volharding, Ives Ensemble, Doelen Ensemble en MAE verliezen hun volledige subsidie. ASKO|Schönberg en het Nederlands Kamerkoor worden flink gekort.

Nieuwe gezelschappen komen er nauwelijks bij, en slechts een paar bestaande gezelschappen krijgen méér geld (Nederlands Blazers Ensemble, Nieuw Ensemble). Bij die ‘winnaars’ overheerst echter een wrange bijsmaak en de neiging tot protest. Wat heeft dat extra geld immers voor zin, als ze straks in een geamputeerd muziekleven moeten opereren?

De tendens die uit de subsidiebesluiten spreekt is gevaarlijk: als ensembles zich te ver buiten de mainstream begeven, worden ze afgestraft. Vooral als ze daardoor te weinig publiek naar de zalen lokken, maar blijkbaar ook als dat niet het geval is. Experiment en vernieuwing worden steeds minder structureel gestimuleerd, en de verworvenheden van een eeuw ensemblemuziek worden niet bestendigd.

De geschrapte ensembles zetten in eerste instantie nog in op bezwaarprocedures en juridische maatregelen. Er is echter weinig kans dat dat iets oplevert. En op Prinsjesdag, aanstaande dinsdag, gaat het allang niet meer over deze desastreuze verdeling. Die is immers zorgvuldig gedelegeerd aan een Commissie Muziek, waarover minister van OCW Plasterk geen enkele inhoudelijke controle meer heeft of wil hebben.

De Commissie Muziek kondigde woensdag tijdens een discussiebijeenkomst in het Muziekgebouw aan ‘t IJ wel „maatwerk” aan voor zwaar gedupeerde sectoren als wereldmuziek, jazz en hedendaagse muziek. Helaas kon of wilde commissievoorzitter dit niet toelichten.

Een aantal ensembles overweegt nu het bijltje erbij neer te gooien. „Met alleen projectsubsidies kun je je geen enkele overhead meer permitteren”, zegt John Snijders van het Ives Ensemble. „We zijn te groot gegroeid om het zonder een continue organisatie te redden, en waarom zouden we kleine ad hoc dingen nog onder de naam Ives Ensemble ondernemen?”

Anderen zijn pragmatischer, zoals Roland Spekle van Ensemble MAE, voorheen Maarten Altena Ensemble: „Ik heb in 2006 met componist Yannis Kyriakides de leiding overgenomen van Maarten Altena. We zijn toen een nieuwe artistieke koers ingeslagen, en hebben sindsdien als ensemble een enorme groei doorgemaakt. We worden door allerlei internationale festivals uitgenodigd. Helaas zijn we nu vooral op dat overgangsjaar 2006 beoordeeld. De musici zijn echter enorm gemotiveerd, dus we gaan het proberen vol te houden met losse projectsubsidies en eigen inkomsten. Hopelijk zijn we over vier jaar, bij de volgende subsidieronde, in een betere positie.”

Als er ensembles verdwijnen,

heeft dat niet alleen ingrijpende consequenties voor de musici, maar ook voor de Nederlandse componisten. Zij hebben musici nodig die hun noten spelen. Al vóór de Commissie Muziek zijn besluiten formeel bekendmaakte, trok de Commissie Compositie van hetzelfde fonds aan de bel. Deze commissie gaat over de ondersteuning van het merendeel van de compositieopdrachten in Nederland. Het zijn juist de bedreigde ensembles die veel van die opdrachten verstrekken, en de resulterende composities in première brengen. Men deed daarom – tevergeefs – een oproep om de dreigende ‘kaalslag’ te voorkomen.

„Best wel eng,” noemt componist Giel Vleggaar (1974) de situatie die nu dreigt te ontstaan: steeds minder gespecialiseerde ensembles die zijn ideeën en die van collega’s kunnen realiseren. Vleggaar schreef in het verleden voor onder meer De Volharding, het Nieuw Ensemble en het ASKO Ensemble. Vorig jaar won hij nog de Henriëtte Bosmansprijs voor jonge componisten. Juist die geroemde Nederlandse ensemblecultuur is volgens Vleggaar essentieel voor de ontwikkeling van nieuw compositietalent.

„Daarvoor is keihard gevochten. Wat je daarvan nu in één keer weggooit, komt echt niet vanzelf weer terug.” En dat dreigt nu net te gebeuren terwijl het Nederlandse componeren op een hoog niveau staat, én Nederlandse componisten meer gehoord worden dan ooit.

Nestor Louis Andriessen trok in juni volle zalen in Carré met zijn nieuwe opera La Commedia, uitgevoerd door ASKO|Schönberg. Het werk van jongere collega¹s als Jacob ter Veldhuis, Richard Rijnvos en Michel van der Aa wordt internationaal gespeeld en gewaardeerd. Een nog jongere garde barst van het talent en staat te popelen om door te breken. Maar dat kan alleen als er ensembles en orkesten zijn die in hun muziek kunnen en durven investeren.

Dat de nieuwe muziek zich te veel in een getto zou bevinden, is een achterhaald idee. Al deze componisten schrijven werk dat potentieel een groot publiek kan aantrekken. Voorbij zijn tijden van Who Cares if You Listen? (Milton Babbitt, 1958). Ter Veldhuis sluit met zijn gebruik van samples nadrukkelijk aan bij de (Amerikaanse) popcultuur, en ook jongere componisten maken muziek die hun tijdgenoten kunnen begrijpen, zonder dat ze daarbij hun individuele artistieke integriteit opgeven.

Vleggaar deinsde er niet voor terug

zijn Dead as Disco (2006) op een halve discostamper te laten uitlopen. Zelfs de uitgesproken modernist Rijnvos won onlangs de BUMA Toonzetters Prijs met NYConcerto, een pianoconcert dat hoogst doordacht en gebalanceerd is, maar ook gewoon spectaculair, lekker en meeslepend, net als de muziek van zijn inspiratoren voor dit werk: Gershwin, Ives en Thelonious Monk.

Mede daarom getuigt het van stuitend conservatisme dat Avro-man Roland Kieft, voorzitter van de Commissie Muziek van het NFPK, meent dat kennis van Mozart vóór kennis van de eigentijdse muziek gaat: „Lang niet iedereen houdt van Mozart,” zei Kieft op 21 augustus in de Volkskrant. „Begin daar eerst maar eens, want de vaststelling dat elke levende componist het verdient om gehoord te worden, is belangrijk maar niet genoeg. Als je te ver voor de optocht uitloopt, hoor je er niet meer bij.”

Alsof de muziekgeschiedenis geen zij-instroom toestaat. Ja, Mozart is belangrijk. Reusachtig zelfs. Maar nee, je hoeft je écht niet eerst door zijn oeuvre, én dat van Beethoven, Mahler, Stravinsky en de rest van de ‘optocht’ te hebben gewerkt voordat je de muziek van iemand als Richard Rijnvos kunt waarderen. Je hoeft slechts je oren open te stellen voor wat déze componist wil laten horen. Mozart leefde in een andere tijd en een andere wereld. Rijnvos woont in Almere.

Dat de politiek Mozart, en het soort ‘klassieke muziek’ waarvoor hij symbool staat, hoger aanslaat dan de eigentijdse muziek, blijkt ook op andere manieren. Zo zijn alle grote symfonieorkesten opgenomen in de culturele ‘basisinfrastructuur’, die geld van OCW krijgt en door de Raad voor Cultuur wordt beoordeeld. Voor zover deze orkesten eigentijds repertoire spelen, is dat van een heel andere, traditionelere aard dan de muziek die bij de ensembles klinkt. Er is dan ook een breed gevoelde frustratie bij musici en componisten over het feit dat geen enkel gespecialiseerd ensemble voor modern en eigentijds repertoire is opgenomen in die basis.

ASKO|Schönberg zou een voor de hand liggende kandidaat zijn voor een plaats in de basisinfrastructuur. Niet alleen op basis van spelniveau, verdiensten en reputatie, maar ook omdat het ensemble dan net als een aantal symfonieorkesten een ‘operaverplichting’ zou kunnen aangaan, zodat er in Nederland meer eigentijdse opera’s worden uitgevoerd.

Reinbert de Leeuw, dirigent van ASKO|Schönberg, heeft al meermalen zijn woede geuit en is allerminst bekoeld. „Het hele niet-symfonische repertoire dreigt buiten het bestel te vallen. Dat vind ik ongelofelijk,” zegt hij aan de telefoon. De Leeuw wijst op de substantiële publiekstoename bij de Promsconcerten met eigentijdse muziek in het Muziekgebouw aan ‘t IJ, een zaal die vanwege een te krap programmabudget nog vaak leegstaat. „We staan – mét alle andere ensembles – te popelen om daar veel meer mee te doen. We kunnen een enorm spannend muziekaanbod bieden; iedere avond wat te doen, net als in het Concertgebouw. Dat wordt gefrustreerd Waarom zet je zo’n Muziekgebouw dan neer?”

Maar één van de kritiekpunten van de Commissie Muziek was juist dat ASKO|Schönberg te veel in Amsterdam optreedt, en te weinig in de regio. In het subsidiebesluit wordt gesproken van „onvoldoende overtuigende inspanning om producties ook buiten de standplaats vaker te herhalen”.

Volgens De Leeuw is er sprake van een vicieuze cirkel. ASKO|Schönberg wíl dolgraag buiten de hoofdstad optreden, zegt hij. „Maar dan moeten we wel gesteund worden. De budgetten van culturele centra in de provincie zijn ontzettend teruggevallen. Als wij er willen optreden moet er dus veel geld bij.”

Hoe moeten bestaande (of nieuwe)

ensembles zich nu opstellen om in de toekomst te overleven? Uit het profiel van de ‘winnende’ ensembles is makkelijk een succesrecept te destilleren: speel niet uitsluitend eigentijdse muziek, maar ook wat makkelijkere en/of oudere dingen (het NBE met Mozarts Gran Partita, rietkwintet Calefax met Debussy en Ravel, het Amstel Saxofoonkwartet met Philip Glass). Vergroot je zichtbaarheid en kweek goodwill met educatieve projecten (‘Eurekafoon!’ van het Nieuw Ensemble, ‘Luister je rot’ van Calefax, compositieprojecten van De Ereprijs en NBE). Vermijd een ernstige concertsfeer (van de prettige ongedwongenheid bij Calefax tot de soms wat platte lolbroekerij van het NBE), en doe liefst ook iets multicultureels (Oosterse componisten en instrumenten bij het Nieuw Ensemble, ‘wereldjazz’ van nieuwkomers als Baraná en Boi Akih).

In het verlengde van de nadruk die de Commissie Muziek – terecht legt op publieksbereik, zal het ensemble van de toekomst zich beter van nieuwe media moeten bedienen. Vergelijk de website van Calefax met die van ASKO|Schönberg. Concertvideo’s, een brede selectie geluidsfragmenten en een gastenboek vol enthousiaste concertbezoekers tegenover niet veel meer dan een droge concertagenda.

Maar artistieke overwegingen ontbreken in de bovenstaande regels grotendeels. Calefax, NBE of het koor Cappella Amsterdam, dat zelfs méér subsidie kreeg dan het aanvroeg, zijn goed en sympathiek, maar geen artistieke voorhoede. Experiment wordt doorverwezen naar de festivals en losse projectsubsidies.

Zo zou het niet moeten zijn. Een bruisende muziekcultuur heeft juist onderzoek, avontuur en vernieuwing het hoogst in het vaandel. Dáár wordt muziekgeschiedenis geschreven: wat zich nu in de canon bevindt, was ooit óók grensverleggend en – deels – marginaal. Juist de Nederlandse ensembles zijn in dit opzicht essentieel. Maar boegbeelden worden nu afgeserveerd, zonder dat er nieuwe of jonge ensembles bijkomen die hun rol kunnen overnemen.

Natuurlijk, componisten die móeten componeren, blijven dat heus wel doen. Tegen oprechte scheppingsdrang is geen bezuiniging gewassen. Desnoods maken ze solostukken, duetten en kamerwerkjes voor zichzelf en bevriende musici.

Wie weet gaat de elektronische compositie – geen uitvoerenden nodig – een nieuwe hausse beleven. De echt bevlogen mensen zullen zelfs grotere projecten voor elkaar krijgen, als ze bereid zijn grotere (financiële) risico’s te nemen dan voorheen. Kijk naar een componist als Merlijn Twaalfhoven, die zijn eerste megaprojecten al jaren terug uit eigen zak betaalde.

Als de nieuwste muziek dan ondanks alles blijft klinken en het vuur blijft branden, is er maar één mogelijke uitkomst: de ensemblecultuur wordt nu verminkt, maar komt over vier jaar keihard terug.