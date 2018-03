Rotterdam

Niet de zemelpop uit de jaren tachtig, maar het funky werk uit de jaren zeventig zal centraal staan bij de concerten op 14 en 15 september in de Ahoy van het 58-jarige soulgenie Stevie Wonder (Steveland Morris Judkins). Bij eerdere optredens dit jaar figureerden Higher ground, Living for the city en Supersticion prominent op de setlist, naast een ruime greep uit zijn meesterwerk Songs In The Key Of Life. Dat hij de smartlap I just called to say I love you ook speelt, is een bonus voor de liefhebbers van zijn sentimentelere werk.

14 en 15 sept 20u Ahoy. Inl 0900300, Rotterdam