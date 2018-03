Nürtingen. Wielrenner Stefan Schumacher rijdt komend seizoen voor Quickstep. De Duitser, die dit jaar twee ritten won in de Ronde van Frankrijk en twee dagen in het geel reed, is nu nog actief voor Gerolsteiner, dat stopt als wielersponsor. Hij maakte zijn overgang gisteren bekend op zijn website. Schumacher behaalde al een paar grote successen, waaronder winst van de Amstel Gold Race in 2007.