Steeds maar dichter op de huid

James Wood: How Fiction Works. Jonathan Cape / Farrar, Straus and Giroux, 265 blz. € 26,–

‘We groeien, als lezers’. Op een derde van zijn compacte essay How Fiction Works beschrijft de Engelse literatuurcriticus James Wood een ontmoeting met zijn vroegere zelf. In zijn oude boeken, gekocht in zijn studententijd, treft hij onderstrepingen en opmerkingen aan, spontane uitingen van bewondering die hij nu niet meer kan delen. Beeldspraak die hem toen imponeerde, details die hem troffen – ze komen hem, de geoefende lezer, meestal als gewoontjes voor, terwijl de student die hij was zinnen en beelden zonder onderstrepingen liet passeren die nu grote indruk op hem maken. We groeien als lezers – en twintigjarigen, schrijft Wood, zijn ‘relatief maagdelijk’. Anders gezegd: ‘Ze hebben nog niet genoeg literatuur gelezen om ervan geleerd te hebben hoe ze die lezen moeten.’

Dat laatste, mooie zinnetje zegt veel over de criticus Wood, misschien wel alles. Lezen maakt je meer opmerkzaam in je eigen leven, waardoor je weer meer ontdekt in de boeken die je leest – die je nog weer beter naar de werkelijkheid laten kijken, enzovoort.

En wat voor de individuele lezer geldt, gaat volgens de criticus ook op voor de literatuur als geheel. Wood, op dit moment de meest gewaardeerde criticus van zijn land, ziet de geschiedenis van de (westerse) literatuur als een langzame verdieping van bewustzijn. Nadat de literatuur eeuwenlang trouw bleef aan haar neoclassicistische idealen en zich verliet op beproefde formules en imitatie, werd ze gaandeweg steeds persoonlijker en oorspronkelijker. Zodra Wood dat constateert, moet hij natuurlijk toegeven dat er altijd schrijvers zijn geweest die in hun werk persoonlijk en oorspronkelijk zijn geweest – hij geeft Alexander Pope en Daniel Defoe als voorbeeld. Maar ter verdediging van zijn algemene stelling haalt hij een brief van Flaubert aan De Maupassant aan, waarin de schrijver van Madame Bovary stelt dat er in alles om ons heen nog iets nieuws en ongeziens te ontdekken valt, omdat we geneigd zijn de dingen te bekijken door de ogen van de mensen vóór ons; zelfs in het kleinste detail, schrijft Flaubert, valt nog iets te ontdekken. Zo’n bewering, gedaan in 1870, zou honderd jaar daarvoor onmogelijk zijn geweest.

Volgens Wood kun je die tendens traceren aan de hand van twee fenomenen: de ontwikkeling van wat hij ‘free indirect style’ noemt en ‘de opkomst van het detail’. Met het eerste doelt hij op de steeds inniger band tussen auteur en personage, de stem van de schrijver die vanuit het bewustzijn van zijn personage spreekt. De schrijver vereenzelvigt zich steeds meer met de gedachten en het taalgebruik van zijn schepping, zit hem steeds dichter op de huid, dringt steeds dieper door tot krochten van zijn geest. De bijbelse David krijgen we alleen zijn gedragingen te zien, bij Macbeth zijn we al getuige van de wanhopige uitbarstingen van zijn verkrampte ziel, maar in Misdaad en Straf zitten we gevangen in het razende hoofd van Raskolnikov.

Tussen de auteur en zijn personage bestaat een voortdurende spanning; wanneer is de een aan het woord, wanneer de ander? Aan de hand van voorbeelden uit romans van Henry James, Saul Bellow, David Foster Wallace en John Updike laat hij zien dat de moderne schrijver, zeker als hij een begaafd stilist is, in zijn romans drie elementen met elkaar moet zien te verenigen: de taal en waarnemingen van de auteur, de taal en waarnemingen van zijn personage – en tenslotte de overheersende taal van zijn omgeving, de taal van de werkplaats, de televisie, de reclame.

Overtuigend laat Wood zien waar het mis kan gaan – een schrijver als Wallace die zich het gecorrumpeerde mediataaltje van televisiemensen in Manhattan literair zo volmaakt eigen heeft gemaakt, dat hij er als auteur in verdrinkt. Precies het tegenovergestelde doet het proza van John Updike ontsporen. Zijn krampachtige poging in Terrorist om zich in de geest van een jonge tot terreur geneigde moslim te verplaatsen leidt tot een ongemakkelijk samengaan van de gedachten van die jongen en een onverteerde cursus islamitisch fundamentalisme.

Ook tegenover de opkomst van het detail staat Wood ambivalent. Hij bekent dat hij kan zwelgen in het literaire detail – er gaat nauwelijks een dag voorbij of hij moet denken aan hoe Bellow een sigaar beschrijft, maar tegelijk geeft hij toe dat na Flaubert het veelzeggende detail in een roman of verhaal gemakkelijk tot een opgepoetste fetisj kan worden, die de lezer juist kan verhinderen het geheel te zien.

Zulke overwegingen, die je trefzeker zoekend zou kunnen noemen, kernmerken de criticus Wood. Hij is geen aanhanger van een school, gebruikt geen academisch jargon, is persoonlijk zonder particulier te zijn. Zijn essay is een losse verkenning, veel minder schools dan de titel belooft en ook veel minder educatief – amateurschrijvers zullen wel teleurgesteld zijn. Hier en daar, en zeker naar het einde toe, in de hoofdstukken over metaforen en stijl, beweert hij niet zoveel; hij laat enkel nog zien waarom hij iets mooi of treffend vindt.

Het belangrijkste punt dat How Fiction Works maakt, betreft het zwarte schaap van de geoefende literatuurliefhebber: het realisme. Ook in Nederland bestaat onder serieuze schrijvers een smetvrezende afkeer van dat woord, omdat het steevast in verband wordt gebracht met de slecht geschreven en zelfgenoegzame herkenningsliteratuur die tegenwoordig in de boekhandel alle ruimte opeist.

Maar wie zich door zulke boeken laat verleiden tot de postmoderne dooddoener dat de werkelijkheid helemaal niet bestaat en dat een roman niet meer kan zijn dan de geconstrueerde verzameling woorden die hij is, komt al gauw in de doodlopende straat van de permanente ontkenning terecht. Wood beweert terecht dat het realisme geen stroming binnen de literatuur is, maar dat alle literatuur uit het realisme voortkomt – iedere roman, in welke stijl of in welk genre ook, is een poging om iets over de ongrijpbare werkelijkheid te zeggen. Iedere stijl, hoe vernieuwend in eerste instantie die ook is, wordt op een gegeven moment bedreigd door sleetsheid en conventie. Kijk maar naar de latere romans van Salman Rushdie en zijn navolgers. Het is een permanente opdracht aan de schrijver om die conventies te doorbreken en de taal de vernieuwen – volgens Wood is dat de enige literatuuropvatting die er werkelijk toe doet.

Een schrijver, concludeert hij, moet altijd doen alsof het leven zich in een domein bevindt dat geen roman nog heeft beschreven, hij moet zich verzetten tegen de neiging het leven te zien als een verzameling conventies.

Met andere woorden – mijn woorden – hij moet de werkelijkheid steeds opnieuw erkennen als onkenbaar, een mysterie. Juist in die even innige als ongrijpbare relatie tussen literatuur en werkelijkheid vindt de literatuur haar bestaansrecht. Zoals George Eliot het halverwege de negentiende eeuw adembenemend simpel samenvatte: ‘Art is the nearest thing to life.’