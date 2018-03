Standaardcontrole niet genoeg

Deloitte-accountant John van den Dries, die begin jaren negentig verantwoordelijk was voor de financiële controle op de jaarcijfers van Ahold, kreeg in hoger beroep een schriftelijke berisping opgelegd.

„Dat is op schorsing en uitschrijven uit het register na, de hoogste straf die de rechter aan een accountant kan opleggen”, zegt Pieter Lakeman van de stichting onderzoek bedrijfsinformatie Sobi. Deze stichting, die gedupeerde beleggers vertegenwoordigt, diende in in maart 2004 een tuchtklacht in tegen Van den Dries, omdat die in de periode 1996 tot en met 2001 de jaarrekeningen van Ahold ten onrechte heeft goedgekeurd. In deze zaak is de huisaccountant van Ahold nu definitief veroordeeld.

In het vonnis heeft de rechter meegewogen dat Van den Dries door de Aholdaffaire zijn carrière als accountant voortijdig moest beëindigen. „Maar als hij nog vrolijk rondliep, dan was het zeker op een schorsing uitgedraaid”, zegt Lakeman in de hal van het Paleis van Justitie in Den Haag.

Tijdens de zitting verweet de rechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de voormalige Deloitte-accountant een „ernstig tekortschieten” en „een grote mate van passiviteit” bij de controle van de Aholdcijfers. Mede daardoor kon het supermarktconcern zich in zijn jaarverslagen groter voordoen dan het werkelijk was. Toen de fraude aan het licht kwam, in februari 2003, kelderde de koers van het aandeel Ahold van 10 naar 3 euro.

Het CBb heeft nu twee van de vier klachten van Sobi gegrond verklaard. Die gaan over het door de vingers zien van te gunstig voorgestelde resultaten van Ahold-dochter US Foodservice en over het volledig consolideren van de Zuid-Amerikaanse supermarktketen Disco, terwijl Ahold daar maar voor de helft eigenaar van was.

Deloitte heeft zich volgens het CBb niet gehouden aan de Amerikaanse verslagleggingsregels. De Amerikaanse toezichthouder SEC eist dat een accountant beschikt over een schriftelijk document waaruit blijkt dat een moederbedrijf overwegende zeggenschap heeft over een dochter, voordat hij een goedkeurende verklaring mag afgeven. Van den Dries zette volgens het CBb echter al zijn handtekening voordat hij deze zogeheten ‘control letter’ had ontvangen, zelfs nog voor deze tot stand was gekomen.

Van US Foodservice was volgens het CBb al sinds 2000 bekend dat het een „fraudegevoelig” bedrijf was. Dat kwam door de manier waarop bij dit bedrijf leverancierskortingen werden berekend en doordat het management persoonlijk belang had bij het resultaat en daarmee bij de omvang van die leverancierskortingen. Van den Dries had de gang van zaken bij US Foodservice daarom met argusogen moeten volgen. Maar in plaats daarvan liet hij de controle op een standaardmanier uitvoeren door de Amerikaanse tak van Deloitte, zonder aanvullende maatregelen.

Volgens Sobi-voorzitter Lakeman is het van groot belang dat het CBb zich op het standpunt heeft gesteld dat de controle niet alleen beperkt moet blijven tot gestandaardiseerde, geformaliseerde regels, maar dat bijzondere omstandigheden van grote betekenis zijn bij de controle. „Daarmee heeft het College beklemtoond dat accountantscontrole niet tot automatismen mag degraderen maar wezenlijk moet zijn en afhankelijk van de omstandigheden.”

Het grootste accountantskantoor van Nederland is hard gestraft voor zijn nalatigheid. De vraag is in hoeverre deze veroordeling afstraalt op accountantsfirma Deloitte en het imago van de financiële controle in zijn algemeenheid. Lakeman beschouwt Van den Dries als „slechts een radertje in de grote Deloitte-machinerie”. Hoogleraar forensische accountancy aan de Nyenrode Universiteit Marcel Pheijffer geeft hem daarin gelijk. „De veroordeling slaat primair op de persoon van Van den Dries, want dat is de degene die terechtstond. Maar impliciet zegt het natuurlijk ook iets over hoe dit accountantskantoor toentertijd te werk ging.”

De losse stijl van financiële controle was niet kenmerkend voor Deloitte alleen, zegt Pheijffer: „Het was de cultuur rond de eeuwwisseling. En met cultuur bedoel ik niet alleen de accountant maar ook de klanten, de overheid en beleggers. In die tijd zijn er meer van dit type gevallen voorgekomen [Enron, Shell, Parmalat. red.]. Daarbij waren accountskantoren betrokken.”

Naar aanleiding van de boekhoudschandalen is de Autoriteit Financiële Markten volgens Pheijffer beter naar het accountantsberoep gaan kijken. „Daardoor zullen er meer boekhoudschandalen en voorbeelden van accountantsfalen aan het licht komen, daar kun je de klok op gelijk zetten.”

Kunnen beleggers en consumenten nog vertrouwen op accountantsverklaringen? Pheijffer: „Je moet het zo zien: als er geen veroordeling was gekomen dan had de Nederlandse accountancy een flinke stap terug gedaan. Dan had het geleken of de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van de boekhoudschandalen, zoals de bouwfraude en bij Ahold, onnodig waren. De stevige uitspraak laat juist zien dat het tuchtrecht en toezicht noodzakelijk zijn en nut hebben.”

