In een artikel over de prachtige tentoonstelling in park Sonsbeek (Cs, 5 sept) beweert Sandra Smallenburg dat de over de struiken uitgespreide dekens of lakens gemaakt zijn van kroonkurken. Wellicht heeft zij dit kunstwerk niet van dichtbij bekeken en de toelichting in de catalogus niet gelezen. Erg jammer. De kunstwerken zijn gemaakt van stukjes blik, allen van dezelfde vorm en verbonden onderling met ijzerdraad. De kunstwerken zijn gemaakt uit het metaal van frisdrankblikjes.