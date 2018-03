Selectie Theater & Dans

Thomas Bernhard

De spelers van het jonge gezelschap De Warme Winkel – samen met de Veenfabriek – hebben zich gestort op het toneelwerk van Oostenrijkse schrijver Thomas Bernhard. Geïnspireerd door zijn gedachtengoed en gedichten maken zij de voorstelling Totaal Thomas, waarin drie acteurs en een actrice zich presenteren als plaaggeesten van het publiek. De oplettende toeschouwer zal vooral Der Theatermacher herkennen, die op zowel grimmige als geestige stijl zorgt voor boeiende momenten over de ingewikkelde verhouding tussen acteur en toeschouwer. Tournee t/m 18 okt. Info www.veenfabriek.nl.

Rondom Rudi

Het Nationale Ballet viert de 75ste verjaardag van danspionier Rudi van Dantzig met het programma Rondom Rudi met drie van zijn balletten: Ginastera (op muziek van Alberto Ginastera), Voorbij Gegaan (Chopin) en zijn meesterwerk Monument voor een gestorven jongen (Jan Boerman). Daarnaast is het ballet 7e Symfonie van Toer van Schayk te zien, op muziek van Beethoven. De balletten worden live begeleid door het Utrecht String Quartet, Holland Symfonia olv Benjamin Pope, en de pianisten Olga Khoziainova en Michael Mouratch. T/m 18 sept. Muziektheater Amsterdam. Inl 020–6255455 of www.het-ballet.nl.

Streetcar

De Amerikaanse klassieker A Streetcar Named Desire is door regisseur Eric de Vroedt verplaatst van New Orleans naar de Amsterdamse Pijp. Stanley is nu geen botte Pool meer, maar een Marokkaan met een gouden bril. Met twee nominaties maakt het stuk kans om zondag in de toneelprijzen te vallen. Tamar van den Dop is genomineerd voor de Theo d’Or, voor haar rol van Blanche, de Southern Belle die zich vergooide, en Janni Goslinga is genomineerd voor de Colombina, voor haar rol van Blanche’ lieve zus Stellaaaaaaaaaa. 16-27 Amsterdam, Frascati. Ino 020-6266866 of www.toneelgroepamsterdam.nl.

Mug

Mugmetdegoudentand speelt de realistische relatiekomedie Inside Out, over het lesbische stel Hedwig en Titia, dat in crisis geraakt doordat Hedwig maandenlang in bed blijft liggen met een Ayaan Hirsi Ali obsessie. In het wegpesten van de politica ziet Hedwig het bewijs dat Nederland lijdt aan ernstige gelijkschakeling. Zo dient de relatiekomedie als vehikel van een interessante cultuurkritiek. Joan Nederlof schreef de tekst, samen met Lineke Rijxman die ook regisseert. Samen spelen ze op onvergetelijke wijze het kibbelende stel. 17 sept t/m 4 okt. Info www.mugmetdegoudentand.nl.

Ashton Brothers

De vier muzikale clowns van de Ashton Brothers gebruiken acrobatiek en andere vormen van variété als aanleiding voor onnavolgbare, absurdistische slapstickacts. In Charlatans, A Medicine Show doen ze hilarische nummers in rolstoelen. Dus een trapeze-act in rolstoel, twee cowboys die hun rolstoel berijden als paarden, en een gospelzanger in een rolstoel die zichzelf voor geld laat slaan met een strijkplank. Variété in Amerikaanse aankleding, met de overrompelende kracht en frisheid van een funky gitaarband. Tournee t/m 7 juni. Info www.ashtonbrothers.nl.,

Ciske

In de musical Ciske de Rat keert Danny de Munk terug in de rol die hem beroemd maakte. Als Cis, de oorlogsheld blikt hij terug op zijn gewelddadige jeugd. De nieuwe liedjes van Henny Vrienten zijn even goed mee te zingen als Ik voel me zo verdomd alleen,. Tournee t/m 14 dec. Inl 0900-3005000 of www.ciskederat.nl.