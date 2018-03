Selectie Muziek

Vocalistenconcours

Het 47ste Internationaal Vocalisten Concours in Den Bosch begint met drie dagen met voorrondes op 15, 16 en 16 sept in Muziekcentrum De Toonzaal. De eerste ronde, de halve finale en de finale vinden plaats van 20 t/m 28 sept in het Theater aan de Parade. Verder zijn er lezingen en masterclasses van oa de sopraan Elly Ameling. Inl: www.ivc.nu

Goethe’s Vrouwen

De Duitse sopraan Marlis Petersen en de pianist Reinild Mees geven in een enscnering van Klaus Bertisch drie recitals onder de titel ‘Goethe’s Vrouwen’. Op het programma staan liederen op teksten van Goethe, gecomponeerd door Beethoven, Schubert, Wolf, Zemlinsky, Schoeck, Busoni, Ives en Eisler. 18 sept 20u15 Diligentia Den Haag res 0900 4104104; 21 sept 11u30 Theater aan de Parade Den Bosch res 0900 33727233; 26 sept 20u15 Kleine Zaal Concertgebouw Amsterdam res 020 6718345

Muziek-4-daagse

De Muziek-4-daagse in de Waalse Kerk in Amsterdam (Oudezijds Achterburgwal 157) biedt van 18 t/m 21 sept een gevarieerd programma. Er zijn concerten van oa pianist Ralph van Raat (delen uit Vingt regards sur l'Enfant-Jésus van Messiaen), organist Jacques van Oortmerssen (Bach), het pianoduo Saskia Lankhoorn en Wolfert Brederode (Brandeburgse concerten van Bach in de bewerking van Reger) en het Combattimento Consort olv Jan Willem de Vriend. Maar ook: een masterclass van Carolyn Watkinson en Tan Crone, een lezing over de schilder Caspar David Friedrich (er is een expositie in museum De Hermitage) en het opera-monodrama Het dagboek van Anne Frank van Grigory Frid. Inl: www.muziekvierdaagse.nl

Tijdgenoten

In de serie Tijdgenoten in het Amsterdamse Concertgebouw dirigeert Reinbert de Leeuw op 16 sept 20u15 het Asko/Schönberg Ensemble en het Nederlands Kamerkoor in muziek van Harrison Birtwistle (Cortege en Neruda Madrigales) en Raskatov (The Last Freedom). Vooraf kan er worden gegeten (18u) en voorgeproefd tijdens een inleiding. Res 020 6718345.

Willem Breuker

Saxofonist Willem Breuker is na een lange ziekte weer beter en treedt twee keer op met zijn Kollektief. 18 sept 21u Sju-huis Utrecht inl: www.sjujazz.nl en 21 sept 15u30 in de Grote Kerk in Veere res 0900 3300033; www.muziekpodiumzeeland.nl

Anton Bruckner

Het Koninklijk Concertgebouworkest speelt olv chef-dirigent Mariss Jansons de Vierde symfonie van Anton Bruckner, voorafgegaan door het Pianoconcert van Witold Lutoslawski, met Krystian Zimerman als solist. 17, 18, 19 sept 20u15 en 21 sept 14u15 res 020 6718345

Györgi Liget i

Het Nederlands Kamerkoor en organist Gerrie Meijers geven olv Klaas Stok op 21 sept 14u15 uur in het Orgelpark (Gerard Brandstraat 26, Amsterdam) een concert met muziekweekend van de Hongaarse componist György Ligeti. Op het programma staan Pápainé, Idegen földön, Magány, Éjszake, Reggel en Lux aeterna voor koor en Volumina, Harmonies en Coulée voor orgel. Inl: www.orgelpark.nl

Wonderkinderen

Wonderkinderen uit binnen- en buitenland treden op 21 sept 15u in het Amsterdamse Muziekgebouw aan ’t IJ op tijdens een benefietconcert ten bate van de Nierstichting. Inl en res www.muziekgebouw.nl; 020 7882000

Kamermuziek Haaglanden