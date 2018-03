Selectie Kinderen

Kennemerduinen

Zondag 14 september organiseert het IVN Zuid-Kennemerland een strandexcursie voor kinderen bij Parnassia in de Kennemerduinen. Wat is er te vinden op het strand en hoe komt het daar? Zeker tegen de herfst aan is er altijd wel iets te vinden. Bij storm wordt de zeebodem omgewoeld en enkele dagen later is het strand dan vaak bedekt met wormen, mooie schelpen en grote kokkels. Natuurlijk is er dan een grote kans op het vinden van zaagjes, nonnetjes, kreeftjes, garnalen, ‘scheermessen’ en eieren van hondshaaien of zelfs kwallen. Start 11u vanaf de strandopgang bij Parnassia in de Kennemerduinen. Deelname gratis. Duur: 1,5u. Inl Frank Jansen, 023-5290984 of www.ivnzk.nl.

Platteland

Tijdens de Landelijke Appelplukdag op 13 september kunnen kinderen (natuurlijk met hun ouders en grootouders) struinen door de boomgaarden van fruittelers door heel Nederland. Ze mogen zelf hun appels plukken en leren spelenderwijs alles over de appelteelt in Nederland. Ook zijn er spelletjes die zullen inhaken op het thema ‘De appel valt niet ver van de boom’. Inl: www.vriendenvanhetplatteland.nl

Haarlem

Kijken naar kunst in het museum is leuk, maar zelf kunst maken is nog leuker. Op vijf zaterdagmiddagen is er een speciale kindercursus Kinderen kijken en maken kunst in het Frans Hals Museum. Eerst gaan kinderen samen met Rian Peeperkorn het museum in en krijgen ze een rondleiding om inspiratie op te doen. Daarna gaan ze zelf aan de slag om een eigen kunstwerk te maken. Elke keer is er een ander thema: 20 september: Muziek in je oren: eerst wordt de kleine tentoonstelling over Haarlemse muziek in de 17de eeuw bekeken. Daarna is er muziek te horen en wordt er een schilderij gemaakt. 4 oktober: Fantasiedier: vandaag is het dierendag en worden er nieuwe dieren verzonnen. 18 oktober: De Gouden Eeuw begint in Haarlem heet de grote schilderijenexpositie die dan net geopend is. Kinderen gaan hun eigen wandeling vanaf de zee naar de stad in een soort stripverhaal schilderen. 1 november wordt na een rondleiding een stilleven met fruit geschilderd. 15 november: ik maak mijn eigen ‘Frans Hals’ (zelfportret. Kinderen kunnen zich voor de hele cursus inschrijven, maar aanmelden per keer mag ook. Van 14-16u in het Frans Hals Museum, Groot Heiligland 62. Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar. Kosten: € 10 per keer, inclusief materiaal en limonade. Opgave: Publiekszaken 023 511 5783 of royenm@haarlem.nl

Leuvenum

Zondag 14 september is er in de Leuvenumse bossen een gezinstocht over paddestoelen, met pannenkoek toe. Zoeken naar paddestoelen, luisteren naar paddestoelenverhalen en met elkaar paddestoelenspelletjes doen. Doe stevige schoenen aan. Koffie, thee en frisdrank tegen betaling verkrijgbaar. Neem aub gepast geld mee, er kan niet gepind worden. Zo 14 sept van 14-16u. Kosten kinderen en volw (leden) € 4, niet leden € 6. Vertrekpunt: Poolseweg (zijweg van Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg), Ermelo. Res 035 655 99 55.

Naardermeer

Kinderen en hun (groot)ouders die willen weten hoe een eendenkooi eruit ziet en waarvoor hij vroeger werd gebruikt kunnen zaterdag 13 september mee met een vaartocht naar een eendenkooi in het Naardermeer. Neem een anti-muggenmiddel mee en eventueel warme kleding en/of regenkleding. Vergeet ook de verrekijker niet. Kosten kinderen tot 12 jaar € 4, volw leden € 8, niet-leden € 12. Vertrekpunt: De Visserij, Meerkade 2, Muiderberg. Res 035-6559955.