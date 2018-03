Selectie Film

Rotterdam

De derde editie van Camera Japan opent met dans van Umeda Hiroaki. Er is mooie, ontroerende en absurde cinema, eigenzinnige moderne dans, workshops, lezingen, dj-optredens en Japanse trendy drankjes en hapjes. Het filmprogramma varieert van een uitgebreid overzicht van recente Japanse films, spectaculaire animes (Japanse animatie) en docu's tot een retrospectief met werk van regisseur Masumura Yasuzo. Untold History is een documentairereeks over het Japanse oorlogsverleden. Gewone mensen beantwoorden de vraag of Japanners tegenwoordig gemakkelijker over hun (nationale) verleden praten. Zondag 21 september wordt Camera Japan feestelijk afgesloten met een concert van FilFla, Fourcolor en Moskitoo en een afterparty met DJ Baa-Chan! Camera Japan. 18 t/m 21 sept Lantaren/Venster, Gouvernestraat 133. Inl 010-277 22 77 & www.camerajapan.nl

Amsterdam

Op de feestelijke opening van het Amsterdam Animatiefestival KLIK! wordt in de bekroonde film Sita Sings The Blues de Ramayana van een hedendaags jasje voorzien. De Amerikaanse animator Nina Paley combineert autobiografische scenes met het verhaal van de Ramayana gezien uit het oogpunt van Sita, de veelgeplaagde vrouw van de god Rama. Verder onder meer een speciaal programma te zien met Nederlandse animatiefilms uit de jaren ’40- ’45. (14 sept 15u in Kriterion Zaal 1). KLIK! Amsterdam Animatie Festival 12, 13, 14 sept in en rondom Kriterion, Roetersstraat 170, Inl 020-6231708 & www.kriterion.nl en www.klikamsterdam.nl

Estômago

In Estômago (‘Maag’) geeft de Braziliaanse regisseur Marco Jorge een pikzwarte draai aan een film waarin gastronomie een rol speelt. De ingrediënten zijn bekend: de mysterieuze kok, sensuele close ups van voedsel, culinaire uitweidingen en de nauwe band tussen eten en erotiek. Chef-kok Giovanni leert Raimundo Nonato koken in zijn Italiaanse restaurant. Nonato’s delicatessen worden met gesmak verorberd. Het is geen culinaire erotiek, maar porno. Met: Joao Miguel, Fabiula Nascimento, Babu Santana. In 14 bioscopen.

The Dark Knight

Donkerder en grimmiger dan ooit: de nieuwe Batman-film van Christopher Nolan. De eigenlijke hoofdpersoon is niet de vleermuisman zelf, maar zijn aartsvijand, The Joker. In die gedaante schittert Heath Ledger; het was de laatste rol die hij speelde voordat hij overleed. Zijn Joker is een anarchist die de maffia wil helpen om Batman uit te schakelen. Het gaat hem niet om het geld, het gaat hem puur om de chaos die hij creëert. Regie: Christopher Nolan. Met: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart. In 90 bioscopen.

Elegy

De romans van Philip Roth zijn rauw en direct, maar de films naar zijn boeken zijn vaak juist ingetogen en smaakvol. Ook Elegy, naar Roths novelle The Dying Animal, is onderdeel van dit beschavingsoffensief. Ben Kingsley speelt een beroemd academicus (David Kepesh), die er een gewoonte van heeft gemaakt zijn net afgestudeerde studentes te verleiden. Totdat hij op een dag Consuela ontmoet (Penélope Cruz). Kepesh raakt in de ban van haar schoonheid en van haar traditionele opvattingen, als kind van Cubanen die voor Castro zijn gevlucht. Maar dan slaat het noodlot toe: Consuela krijgt borstkanker. Elegy is kalm en beschaafd – alles wat een roman van Philip Roth niet is. Regie: Isabel Coixet. Met: Ben Kingsley, Penélope Cruz, Dennis Hopper. In 17 bioscopen.