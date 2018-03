Selectie Diversen

Dordrecht

De 125-jarige Orchest-Vereeniging nodigt iedereen uit voor een Dordtse Night of the Proms op zaterdag 13 september. Het concert begint om 21u en is gratis toegankelijk. Er worden stoelen geplaatst op Het Hof. Op zondag 14 september is er een reeks concerten in zes monumenten: de Grote Kerk, Trinitatiskapel, Pictura, Kunstkerk, Antoniuskerk en het Stadhuis. Inl bij Intree Dordrecht/VVV Spuiboulevard 99. Het boekje van de Open Monumentendagen Dordrecht is in te zien op www.vvvdordrecht.nl.

Den Haag

Het Letterkundig Museum organiseert op 14 sept de Dag van de Literaire Held. Pim Fortuyn is volgens het algemeen publiek de Grootse Nederlander, Mulisch’ De ontdekking van de hemel is verkozen tot het beste boek, maar welk literaire personage is nu het meest geliefd? Reinaert de Vos, Eline Vere, Kees Bakels, Laarmans? Schrijvers Nelleke Noordervliet, Kees ’t Hart, Saskia de Jong en Bart Moeyaert vertellen over hún held en waarom die voor hen zo dierbaar is. Daarna is het aan het publiek om, olv Noraly Beyer, hun lijst van favorieten te maken. Letterkundig Museum,Prins Willem-Alexanderhof 5, Den Haag. Res 070-333 96 66 & info@nlmd.nl

Rotterdam

Het kunstenfestival De Wereld van Witte de With biedt drie dagen lang theater, muziek, literatuur, beeldende kunst, maar vooral ook mode. Van een Sweatshop tot een performance van elektronische jurken en van een Ruilwinkel tot de 3de editie van de succesvolle Modetent. Het Witte de Withkwartier is van 12 t/m 14 sept ‘the place to be’ voor iedereen die zich graag in mooie én verantwoorde kleding hult. Omdat het thema van deze editie ‘groen’ is, krijgt ook de mode een groen tintje. Tijdens de Foodrave kunnen bezoekers proeven van brandnetelsoepen van speciaal gebrouwen CBK 48% van gefermenteerd Rotterdams gras, afgeblust met Wilde Peen & Cosmea & Kamille. Witte de Withstraat & Museumpark, Rotterdam. www.festivalwww.nl

Amsterdam

Op 18 sept (19u30) draait in de Amsterdamse bioscoop Tuschinski de meezingversie van de klassieker The Sound of Music. Toegan €20, incl Oostenrijks welkomstdrankje. Pathé Tuschinski, Reguliersbreestraat 29-34, Amsterdam. Res: 0900-1458 & www.pathe.nl

Venlo

Op 14 sept (14u) vertoont het Limburgs Museum in Venlo de documentaire ‘Zuid-Limburg land van orchidee en nachtegaal’ van Hub Leufkens uit Heerlen. Limburgs Museum, Keulsepoort 5, Venlo. Inl: 077-3522112 & www.limburgsmuseum.nl

Amersfoort

Op 13 sept (10-16u) zijn de restanten van de Elleboogkerk aan de Langegracht voor het publiek te bezichtigen tijdens Open Monumentendag. Op 22 oktober 2007 werd de kerk met het daarin gevestigde Armando Museum verwoest. De toegang tot het verwoeste museum op 13 september is gratis. Inl: www.armandomuseum.nl

Amsterdam

Halleh Ghorashi, bijzonder hoogleraar Management van Diversiteit, Vrije Universiteit Amsterdam, houdt 11 sept (18u30) een lezing over de toekomst van de westerse democratie en de civil society. In het kader van het initiatief ‘I Have a Dream’. Felix Meritis, Keizersgracht 324, A’dam. Res 020 -6231311 & receptie@felix.meritis.nl

Tilburg

ARTE opent 14 sept (15u) haar nieuwe culturele seizoen met een lezing over de horzel in de pels van de Chinese Volksrepubliek: conceptueel kunstenaar Ai Weiwei. Aanleiding is de tentoonstelling in het Groninger Museum die nog t/m 23 nov te zien is. Spreker: Brenda Schipper, kunsthistorica. RUIMTE-X, Telexstraat 4 a, Tilburg. Inl: 06-22800638 & www.arte.nu