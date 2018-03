Selectie Buiten

Amsterdam

In september organiseert de Hortus elke zondag speciale rondleidingen over het gebruik van planten in de geneeskunde door de eeuwen heen. De Hortus is in 1638 opgericht als medicinale kruidentuin. Kruiden waren van levensbelang, ze dienden als grondstof voor medicijnen. Bijvoorbeeld guldenroede tegen blaasproblemen, koriander als slijmoplosser en bitterzoet tegen jicht. Aanvang 14u, deelname €1 (excl.entree). Res niet nodig. Hortus Botanicus Amsterdam, Plantage Middenlaan 2a. Inl: 020-6259021 & www.dehortus.nl

Leiden

Bioloog Hans Adema vertelt zondag 14 september welke dieren er in de Hortus van de Universiteit Leiden, huizen. Van regenwormen, slakken, spinnen en pissebedden tot duizendpoten en miljoenpoten in de waterputjes. In de vijvers vindt hij kevers, keverlarven, libellenlarven, watervlooien en waterslakken. Tussen de takken van de oude bomen zitten halsbandparkieten, eksters, kraaien, gaaien en een verdwaald ijsvogeltje. Tijdens de wandeling is de aandacht voor de fauna in plaats van de flora. Start 12u bij de entree van de Hortus botanicus, Rapenburg 73 in Leiden. Deelnamekosten entree + € 1,50. Inl 071-527 7 249 & www.hortusleiden.nl

Groningen

Op de grote Zuiderbegraafplaats van de stad Groningen liggen veel bekende Groningers begraven, zoals Theodorus Niemijer van de tabaksfabriek, Hendrik de Cock van de Afscheiding, Wolters en Noordhoff van de schoolboeken, Klaas Mesdag, vader van de beroemde schilders. Tijdens een rondleiding van ongeveer anderhalf uur vertelt een gids over de levens en de geschiedenis van deze Groningers. De rondleiding is op:

Zo 14 sept 14u & 16u. Wo 17 sept 14u & 16u. Res via (050) 309 07 57 of via graven@henkbakker.nl Inl www.henkbakker.nl

Eenrum

Uit heel Nederland komen specialisten op tuingebied naar het Groningse Hogeland voor de Liefhebbersdagen. De Kleine Plantage bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd met kwekersvrienden en tuinliefhebbers. Er zijn lezingen door Jacqueline van der Kloet, Hans Kramer en Coen Jansen. Handerweg 1, 9967 TC Eenrum. 13 en 14 sept, met bollen, boeken en planten. Open van 10-17u; entree € 3,00 pp, kinderen gratis. Inl 0595-491604 & www.dekleineplantage

Zaltbommel

Het najaar is ideaal voor de aanplant van rozen. Daarom worden op 13, 19 en 20 september bij Stadskwekerij Zaltbommel Rozenadviesdagen georganiseerd. Om 11u, 13u en 15u wordt die dagen uitgebreide tekst en uitleg gegeven over de verschillende typen rozen en hun toepassingsmogelijkheden in de tuin. Tussendoor is er de mogelijkheid voor persoonlijk advies. De deelname is gratis, vooraf aanmelden is niet nodig. Op 13, 19 en 20 sept Stadskwekerij Zaltbommel, Omhoeken 17. Zaltbommel. Inl 0418-513580 en www.stadskwekerij.nl

De Steeg

Kasteeltuin Middachten viert zaterdag 13 september dat de restauratie van haar tuin 25 jaar geleden is gestart. Er is groot feest voor het hele gezin met vanaf 13u allerlei activiteiten in de tuin en een avondconcert in het ‘groene theater’ door het Nationaal Jeugdorkest. Het kasteel zelf is op de Open Monumentendag ook opengesteld en bezoekers kunnen binnen een kijkje nemen. Het concert begint om 19u30 en op het programma staat muziek van o.a. Debussy, Markovich, Schulhof, Beethoven en Mozart. Entree: familieprogramma: volw € 5, kinderen tot 12 jaar gratis.

Avondprogramma: € 25. Res concert: info@middachten.nl. Inl www.middachten.nl