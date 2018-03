Selectie Beeldende kunst

Almere

Museum De Paviljoens: Localisms t/m 19 okt (036-5450400)

Amstelveen

Cobra Museum voor Moderne Kunst: Gewoon anders! t/m 21 sept (020-5475050)

Amstelveen

Museum Jan van der Togt: Kees van Bohemen (1928-1985) Werk van 1950 tot 1985 t/m 10 okt (020-6415754)

Amsterdam

Van Gogh Museum: Stedelijk Museum te gast in Van Gogh Museum: Werkman en Malevich t/m 12 okt (020-5705200)

Amsterdam

Joods Historisch Museum: Art of the State Hedendaagse fotografie en videokunst uit Israël t/m 30 nov; Hendrik Werkman: De Blauwe Schuit t/m 30 nov (020-6269945)

Amsterdam

Museum Willet-Holthuysen: Palet Willet 2008 Uit de kunstcollectie van Abraham Willet t/m 28 sept (020-5231822)

Amsterdam

Nieuwe Kerk: Black is Beautiful Rubens tot Dumas t/m 26 okt (020-6386909)

Amsterdam

Persmuseum: Censuur! t/m 9 nov (020-6928810)

Amsterdam

Museum Het Rembrandthuis: Grafisch Gezelschap De Luis t/m 16 nov (020-5200400)

Amsterdam

Rijksmuseum: Te Gast: Titiaan t/m 22 sept (020-6747000)

Amsterdam

Tropenmuseum: Palestina 1948 Herinneringen aan een verdwenen vaderland t/m 4 jan 2009 (020-5688215)

Apeldoorn

Apeldoorns Museum CODA: De Ontdekking van Nederland Vier eeuwen landschap door Hollandse Meesters tot en met 28 sept; Holland Papier Biënnale 2008 t/m 14 sept; Woudreuzen en Fluisterheggen. Dwalen door heden en verleden t/m 31 dec (055-5268400)

Arnhem

Historisch Museum Arnhem: Made in China 75 jaar Chinezen in Arnhem v.a. 12 sept t/m 11 jan 2009

Arnhem

Museum Bronbeek: De jacht op de laatste Batakkoning t/m 19 okt (026-3763555)

Arnhem

Museum voor Moderne Kunst: Cross over t/m 21 sept; Sonsbeek 08: Processie in de Kunst t/m 12 okt; Somsbeerk 08: Cross Over t/m 21 sept; Kauwgom plakken in museum t/m 1 dec; Fernhout, Hynckes, Ket, Koch, Mekkink, Willink, Schuhmacher t/m 5 jan 2009 (026-3512431)

Arnhem

Openluchtmuseum: Relaties door de jaren heen t/m 26 okt (026-3576111)

Breda

Graphic Design Museum: 100 years of Dutch Graphic Design t/m 1 jan 2011 (076-5299900)

Delft

Legermuseum: Uruzgan: Een dag op scherp Het leven van de militairen op missie in Uruzgan t/m 4 jan 2009; Dappere dieren, familietentoonstelling over heldhaftige dieren in oorlogstijd t/m 13 april (015-2150500)

Delft

Museum Nusantara: Mythen en riten. Kunst uit Noordwest Nieuw-Guinea (West-Papua) t/m 4 jan 2009 (015-2602358)

Den Bosch

Noordbrabants Museum: Presentatie Bossche vestingwerken t/m 31 dec; De Romeinse bronsschat van Nistelrode tot eind 2008 (073-6877800)

Den Bosch

SM’S - Stedelijk Museum ‘s-Hertogenbosch: Amar Kanwar The Lightning Testimonies t/m 16 nov; Studio Wieki Somers denkende handen, sprekende dingen v.a. 13 sept t/m 15 febr

Den Haag

Escher in het Paleis: Optische Illusie, wat is dat? tot eind sept (070-4277730)

Den Haag

Letterkundig Museum: Geheimen in het Kinderboekenmuseum t/m 31 dec (070-3339666)

Den Haag

Museon: 1001 verhalen over de Arabische wereld t/m 26 okt; Birdpix Vogels van de Rode Lijst t/m 26 okt; Desert Songs Met Arita Baaijens naar de woestijn van Egypte en Soedan t/m 14 sept (070-3381338)

Den Haag

Museum Rijswijk: Holland Papier Biënnale 2008 t/m 14 sept (070-3903617)

Den Haag

Panorama Mesdag: Sientje Mesdag - van Houten - vrouw van de Haagse School t/m 14 sept (070-3644544)

Den Helder

Marinemuseum: Kreuger Fotograaf in opdracht van de Koninklijke Marine t/m 31 dec (0223-657534)

Eelde

Museum De Buitenplaats: Vogelvrijheid overzichtstentoonstelling Jan Steen v.a. 13 sept t/m 2 nov

Eindhoven

Museum Kempenland: Religieuze kunst uit de verzameling van Museum Kempenland Eindhoven t/m 9 nov; Sporen in de stad Overblijfselen van Eindhovens verleden v.a. 13 sept t/m12 okt

Enkhuizen

Zuiderzeemuseum: Mijn Kunst Verzamelaars delen hun passie t/m 2 nov (0228-351111)

Gouda

MuseumgoudA: Isabel Ferrand t/m 5 okt (0182-331000)

Haarlem

Archeologisch Museum: Dichter bij archeologie t/m 2 nov (023-5420888)

Haarlem

Historisch Museum Haarlem: Haarlemse Huiskamers t/m 1 jan 2009 (023-5422427)

Haarlem

Frans Halsmuseum: Navigator Hedendaagse kunstenaar Thomas Eggerer in conversatie met 17de-eeuwse voorgangers t/m 28 sept; Het ‘Dirck Hals project’ t/m 5 okt; Haarlemse muziek in de Gouden Eeuw t/m 5 okt; Haarlem 1600-1700 Een reportage t/m 1 jan 2010 (023-5115775)

Haarlem

De Hallen: Leo Divendal. Winters Hart v.a. 13 sept t/m 23 nov

Hattem

Anton Pieck Museum:Kriskras door Nederland Een selectie reistekeningen t/m 28 febr 2009 (038-4442192)

Heerenveen

Museum Willem van Haren: Lolke van der Bij De kracht van de eenvoud t/m 30 sept (0513-623408)

Hoorn

Affichemuseum Hoorn: Beestenboel - laat de dieren ook eens lachen Dieren op affiches t/m 12 okt (0229-299846)

Laren

Singer Museum: Singer Solo: Aat Veldhoen grafiek t/m 12 okt; American Impressionist William H. Singer Jr 1868-1943, v.a. 16 sept t/m 7 dec

Leiden

Museum Boerhaave: De Telescoop t/m 19 april (071-5214224)

Leiden

Museum Volkenkunde: Nomaden boven de Poolcirkel Foto’s van Jeroen Toirkens t/m 21 sept; Snouck Hurgronje, verzamelaar in Mekka, 1885 t/m 30 dec; Manilla - catch me if you can! Foto’s van Raphaël Blum t/m 28 dec; Lily Eversdijk Smulders bij de Inuit Tekeningen t/m 11 jan; De verborgen voet van de Borobudur t/m 28 sept; Penard in de spotlights t/m eind febr 2009; Brabants bont in Afrika t/m 4 jan 2009 (071-5168800)

Leiden

Stedelijk Museum De Lakenhal: Zomeropstelling met werk jaren ‘50 en ’60 t/m 14 sept; Kamerlingh Onnes Een familie in Koude en Kunst t/m 14 sept; Topstukken Rijksmuseum in Stedelijk Museum De Lakenhal t/m 30 nov (071-5165360)

Maastricht

Bonnefantenmuseum: Kunst op papier Aanwinsten 1996 - 2008 Verworven onder directeur Ronald de Leeuw t/m 12 okt Palazzo, het verzamelen van Vroeg - Italiaanse kunst in Nederland (1900-1940) t/m 30 dec; Roman Signer Reisebilder zwischen Leben und Tod t/m 18 jan 2009; Rijksmuseum aan de Maas: Vlaamse Pracht uit de 16e en 17e eeuw t/m 30 dec; Schilderskunst zonder einde André Cadere t/m 14 sept (043-3290190)

Nijmegen

Museum Het Valkhof: Luxe en decadentie Leven aan de Romeinse goudkust t/m 4 jan; Lauwerier en Korfmacher t/m 22 jan (024-3608805)

Otterlo

Kröller-Müller Museum: Redone Conceptuele kunst uit de collectie van het Kröller-Müller Museum t/m 26 okt; Nature as Artifice Nieuw Nederlands landschap in fotografie en videokunst t/m 28 sept; Kubus project 1969-1971 van Ton Bruynèl en Carel Visser t/m 4 jan (0318-591241)

Rotterdam

Museum Boijmans van Beuningen: Borders v.a. 12 sept t/m 5 okt

Rotterdam

Chabot Museum: Mathieu Ficheroux, maker, melancholicus t/m 14 sept (010-4363713)

Rotterdam

Kunsthal: Meisjes van de fabriek Foto’s uit de collectie van het Nationaal Archief v.a. 13 sept t/m 23 nov

Schiedam

Stedelijk Museum: 60 jaar CoBrA De kleur van vrijheid v.a. 13 sept t/m 30 nov

Schoonhoven

Nederlands goud-, zilver-, en klokkenmuseum: Gaan voor goud, Olympische tijden t/m 15 okt; Expositie Vergeten Generatie Modern Nederlands Zilver 1945-1975, t/m 23 nov (0182-385612)

Sittard

Museum Het Domein: Lara Schnitger & My Barbarian t/m 30 nov; Serge Onnen t/m 19 okt (046-4513460)

Spanbroek/Opmeer

Scheringa Museum voor Realisme: Gustave van de Woestijne en de Eerste Latemse Groep v.a. 14 sept t/m 11 jan 2009

Tilburg

De Pont: Anri Sala - Long Sorrow t/m 26 okt; Marc Mulders en Claudy Jongstra Mapping out Paradise t/m 16 nov; Gerhard Richter, 48 portraits t/m juni 2009 (013-5438300)

Utrecht

Centraal Museum: Koen Wessing Reizen naar China en Tibet t/m 26 okt; Het Geheim van Utrecht Stedelijke fotografie t/m 26 okt; Rietvelds Ranke Ruimtedieren en andere creaturen van de avant-garde t/m 26 okt; Utrechters dromen van Rome De Italiaanse invloeden op de Utrechtse Oude Meesters t/m 1 jan 2012; Standpunten Anders kijken naar de collectie moderne kunst t/m 13 sept (030-2362362)

Veere

Museum de Schotse Huizen: De kunstenaarsfamilie Ten Klooster ‘De Veersche Jaren’ 1915-1969 t/m 21 sept (0118-501744)

Vlissingen

Zeeuws Maritiem Muzeeum: Donkere Palissaden Foto’s van Pauline van Lynden t/m 2 nov; Leendert van der Pool Maritieme tekeningen t/m 5 okt; Tegenpolen, Zeeuwen en het poolgebied t/m mei 2009 (0118-412498)

Wijchen

Museum Kasteel Wijchen: Wish you were here Panoramische foto´s van Marsel Loermans t/m 14 sept (024-6424744)

Zwolle

Stedelijk Museum Zwolle: Streekdrachten uit de nalatenschap van Gerridina Nijenhuis-Steen t/m 27 sept; Van de Straat negen Zwolse daklozen fotograferen hun leefomgeving t/m 26 okt (038-4214650)

