Schröder vijfde bij concours in Arezzo

AREZZO, 12 sept. Gerco Schröder is op de openingsdag van het concours hippique in de Italiaanse plaats Arezzo, onderdeel van de lucratieve Global Champions Tour, vijfde geworden in de belangrijkste rubriek. De Twentse springruiter bleef met zijn toppaard Eurocommerce Berlin ook in de barrage foutloos maar was niet snel genoeg voor de hoofdprijs. Schröder nam genoegen met een tijd van 40,28 in de extra omloop, goed voor tweeduizend euro beloning.