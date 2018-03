Schaamteloze bloemen

In sommig licht is elke schoonheid vergeefs. De Keizersgracht lijkt wel het Haarlemmerplein, op een vrijdagmiddag in de regen. Tot een kunstenaar je weer verliefd maakt op, ja, op alles wat zichtbaar is, zoals behalve kunstenaars alleen verliefdheden kunnen doen. Misschien bestaat kunst wel omdat je niet altijd verliefd kunt zijn. Ik werd het vrijdagmiddag weer op de Keizersgracht, en zelfs op het stuk kaas dat in de bibliotheek van nummer 401 bijna zijn eind bereikt heeft; de kaas lijkt al te smaken naar de korst die straks als enige van hem overblijft.

In de bibliotheek van nummer 401, het adres van fotografiemuseum Huis Marseille, zat vorige week vrijdag de Amerikaanse fotografe Sally Mann. Zij werd begin jaren negentig bekend met foto’s van haar kinderen die door veel Amerikanen voor pornografie werden gehouden omdat ze er wel eens naakt op stonden. Anderen zagen ze als een ode aan het leven dat op haar ranch in Virginia zo mooi werd geleefd dat je je daar ook in Almere of Appingedam mee kon verzoenen.

Mann (57) schaaft plakjes kaas. De gezichten van haar jonge dochters zijn nog zichtbaar in het hare. Maar het is niet háár werk dat me deze vrijdag verliefd maakt: het zijn de foto’s van Cy Twombly, die door heel Huis Marseille hangen. Zijn landschappen en zijn kolen, zijn citroenen en zijn bloemen, zijn zeegezichten en zijn koekjes en zijn poppetjes in een etalage van de Wal-Mart. Twombly fotografeert wat mooi wordt gevonden en wat lelijk is met hetzelfde oog voor compositie en kleur. En dan laat hij alles er ook nog eens zo uitzien alsof het lang geleden is gefotografeerd. Soms voel je je dan behalve verliefd ook een beetje maf. Nostalgie naar de Wal-Mart.

„Ik zie in deze foto’s de unieke zuidelijke verbazing over het feit dat schoonheid blijft bestaan, ondanks, of misschien wel dankzij het verstrijken van de tijd”, zegt Sally Mann in de bibliotheek. Ze dacht toen waarschijnlijk niet aan Twombly’s foto van koekjes en poppetjes, maar aan zijn landschappen. Of aan haar eigen werk, niet het oude van haar kinderen, maar het nieuwe van haar zieke man. Ook daar zullen naaktfoto’s bij zitten.

Met ‘zuidelijk’ bedoelt Mann het zuiden van de Verenigde Staten, waar Mann en Twombly allebei opgroeiden. „Wij zuiderlingen weten dat niets zijn maximale schoonheid bereikt totdat het is aangeraakt door verval”, zegt Mann. „Wij weten dat het enige paradijs een verloren paradijs is.”

Als ik naar Twombly’s foto’s kijk zie ik geen verval. Wel een soort tijdloze melancholie. Maar misschien is die melancholie voor rekening van de kijker: zo schaamteloos romantisch, zo ouderwets als Twombly het doet worden bloemen niet vaak meer gefotografeerd. Nee, gefotografeerd misschien wel, maar niet tentoongesteld in belangrijke musea. Dat Twombly er mee wegkomt, dat hij het voor elkaar heeft gekregen geen kitsch te maken, is misschien het meest verrassend. Het kan nog, zomaar een mooie foto maken van bloemen.

Sally Mann is de buurvrouw

van Cy Twombly. Ze woont bij het stadje Lexington, dat Twombly in de jaren vijftig verliet voor een bestaan in Italië, maar waar hij in de jaren negentig een huis kocht. „Zijn studio bevindt zich in de hoofdstraat. Iedereen loopt daar langs, maar niemand weet het.” Mann kende Twombly al omdat hij vroeger een vriend was van haar ouders. Nu ziet ze hem weer vaak, als hij in Lexington is. „Het is een kleine stad. Er zijn hier niet veel mensen met wie je om kunt gaan.”

Volgens Mann is aan Twombly’s werk ondanks zijn langdurige verblijf in Italië nog steeds zijn afkomst te zien, zelfs op foto’s die in Italië zijn genomen. „Cy en ik zijn opgegroeid op zo’n mooie plek, een vallei tussen twee bergketens. Dat moet je wel beïnvloeden. Het licht is zo bijzonder. Er is hier een soort mistige luminositeit die je nergens anders vindt, waarschijnlijk dankzij de hoge vochtigheidsgraad. Door dat licht lijkt het alsof alles in de Shenandoah vallei in soft focus is.” Mann ziet dat licht terug in Twombly’s werk. „Er is weinig detail, alles is omfloerst.”

Ik krijg nog een plakje kaas en vraag of dat het is wat de foto’s van Twombly goed maakt. Is hij geen schilder, maar een kunstenaar, die in elk medium excelleert? Twombly is op de eerste plaats bekend als schilder. Hij is nu tachtig en de éminence grise van de moderne schilderkunst, de enige nog levende abstracte expressionist van formaat. Op een grote overzichtstentoonstelling in Tate Modern in Londen is zijn werk nu te zien – maar de foto’s mogen niet meedoen. Foto’s zijn kennelijk nog steeds minder verheven dan schilderijen. Of zouden de foto’s van Twombly minder goed zijn dan zijn schilderijen en ontbreken ze daarom in de Tate? En hangen ze alleen in Huis Marseille, een fotografiemuseum, omdat Twombly een beroemd schilder is?

Mann denkt van niet. „De foto’s komen voort uit dezelfde artistieke sensibiliteit als de schilderijen. Je ziet dat bijvoorbeeld aan zijn foto’s van pioenrozen, je krijgt een kijkje in zijn hersenen. Je ziet hem steeds dichterbij komen, zo in close-up gaan dat de bloemen bijna niet meer te herkennen zijn. Dat zie je dan weer terug op de schilderijen.”

Maar zo bekeken is de expositie in Huis Marseille vooral een documentaire expositie: de foto’s helpen Twombly’s schilderijen te begrijpen. Die lezing gaat Mann toch niet ver genoeg. „Juist omdat ze uit dezelfde sensibiliteit voortkomen kunnen de fotowerken op zichzelf staan. Ook in zijn foto’s neemt Cy risico’s. Dat maakt ze juist zo geweldig. Wie fotografeert er nou taartjes in de vorm van een lieveheersbeestje? Cy is ook niet bang voor sentimentaliteit, voor gevoel, een ander zuidelijke karaktertrek. Zijn foto’s zijn onbeschaamd mooi.”

Twombly fotografeert vaak schilderijen

en sculpturen, van hemzelf of van anderen. Zien kun je dat vaak bijna niet meer. Twombly maakt polaroids waar hij met een ouderwets apparaat met dikke lagen pigment fotokopieën van maakt. Zo ontstaan beelden die vaag van vorm zijn en fel van kleur. Gaat het om kaas of om steen, om een zeegezicht of een schilderij van een zeegezicht?

Dat al die dingen er niet echt toe doen, bewijst de vorm -en kleurkracht van de kunstenaar. En ook wat herkenbaar is blijft krachtig. Ik werd verliefd van zijn romige strandgezichten, van de resten van zijn noten, van zijn sexy citroenen en statige kolen. Het is alsof je zijn blik op de dingen even mag lenen, mee mag nemen naar buiten om de Keizersgracht van Haarlemmerplein weer in Keizersgracht te veranderen.

Twombly fotografeerde ook in de studio van Mann in Lexington. De ouderwetse camera die zij gebruikt voor haar foto’s van kinderen, de botten van haar overleden hond, de nieuwe foto’s van haar man. We zien wat zij zelf niet vastlegt: chemicaliën op een tafel, paraplu’s, een statief, een rol keukenpapier. Twombly kan je ook daar verliefd van laten worden.

Cy Twombly - Photographs 1951-2007. T/m 23 nov. Huis Marseille, Keizersgracht 401, Amsterdam. Di t/m zo 11-18u.