Samen zingend als een almachtig orgel

Hanggai: Introducing ****

Als rage is de Mongoolse diepe-keel-zang alweer voorbij. Maar dat is helemaal geen bezwaar omdat de zesmansgroep Hanggai deze boventoonstechniek niet brengt als exotisch kunstje, maar als onderdeel van bredere muziek.

Voordat leider Ilchi zijn Mongoolse wortels herontdekte was hij leider van een punkgroep in Peking. Dat verklaart dat er naast naast trommels, vedel, luit en mondharp soms ook een elektrische gitaar opduikt. Toch trekken de stemmen de meeste aandacht. De bas-bariton gromt indrukwekkend en als deze mannen samen zingen hoor je een allemachtig orgel.

Het repertoire valt uiteen in martiale stukken met dravende steppenpaardjes tot melodieuze landelijke liedjes. Het klapstuk is zonder twijfel het veelkleurige, fraai gearrangeerde Five Heroes. De zesde held zal wel producer Robin Haller zijn die in de hoestekst gewag maakt van de moeite die hij had om deze musici op de rails te krijgen. Of juist uit het rechte spoor, zoals in Drinking Song dat zo uit een Ierse pub had kunnen komen. Na het slotstuk Four Seasons, wereld-country op zijn breedst, heb je er vrede mee dat de speelduur van deze cd slechts 36 minuten is.