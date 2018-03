Sabbelen op McCain, vrijen met Obama

Wat zijn de Amerikaanse verkiezingen toch sexy. Kun je je voorstellen dat je aan het hoofd van Jan Peter Balkenende sabbelt om je politieke smaak kenbaar te maken? In de Verenigde Staten kan het. Lick Obama. Lick McCain, luidt de advertentie voor de verkiezingslollies van Kai’s Candy Company.

In de aanloop naar 4 november duiken de kandidaten overal op. In de supermarkt liggen poppen, die met een druk op de knop een dansje voor je doen. Voor dertig dollar komen ze de badkamer binnen, op kleurige teenslippers waaruit een Amerikaanse vlag omhoog steekt. Wie voor echt intiem gaat, koopt met tien dollar een paar condooms voor Obama („Gebruik met gezond verstand; ervaring niet noodzakelijk”) of McCain („Oud, maar niet over de datum”).

De Democratische en Republikeinse partijen en zelfstandig ondernemers bieden hun reclamemateriaal overal aan, van de verkiezingsbijeenkomsten tot op eigen webshops. Obama’s campagneteam mikt duidelijk op verzamelaars met een first edition automagneet die je kado krijgt bij een donatie van vijftien dollar of meer.

Maar wat zegt de verkoop van spullen over de populariteit van de kandidaten? De Obama-teenslippers doen het volgens een populariteitsmeter op de verkopende website flopyourvote.com drie keer zo goed als die van McCain. Tot een week geleden verkocht Obama vier tot vijf keer zo goed als McCain. Ook op eBay leverde ‘Obama’ veel meer hits op. Voor de grote, ‘originele’ Hope-poster van de Democratische campagne wordt inmiddels 12.000 dollar gevraagd.

De verklaring? „Misschien willen Obama-supporters zich meer kenbaar maken”, zei Susan Benovitz, de eigenaar van groothandelaar Capital Noveltees tegen de Amerikaanse televisiezender NBC.

„Hij trekt vooral jonge mensen, op een manier die we niet meer hebben gezien sinds de verkiezingen van 1968”, aldus professor politicologie Eric Plutzer, die verwees naar de race van Robert. F. Kennedy, die werd vermoord.

„Hij is gewoon een merk”, concludeerde een marktverkoopster in New York onlangs tegen persbureau Reuters. Ze voegde eraan toe dat ze Obama op wil nemen in haar vaste T-shirtlijn met helden als James Brown, Jimi Hendrix en Neil Armstrong.

Maar toen werd het 29 augustus. John McCain maakte zijn running mate bekend: de conservatieve gouverneur van Alaska Sarah Palin. Sindsdien lijken de Republikeinen begonnen aan een inhaalrace.

„De dag daarna werden er al 2.000 verschillende items met haar naam aangeboden”, zegt Mark Cowlin van cafepress.com. Deze negen jaar oude online handelsplaats fungeert als platform voor 6,5 miljoen freelance tekenaars en sloganbedenkers in Amerika, die via de site ontwerpen kunnen uploaden.

De designs worden on demand afgedrukt op T-shirts, tassen, bekers en andere handelswaar, afhankelijk van wat de klant wil. En hoewel Obama met ruim twee miljoen producten nog steeds de grootste inspiratiebron vormt, liep het aantal Palin-ontwerpen in anderhalve week op tot 240.000, aldus Cowlin.

De verkoopcijfers veranderden nog drastischer. Waar Obama wekenlang goed was voor meer dan 60 procent van de verkoop van politieke T-shirts, tassen en stickers op cafepress.com, zakte dat percentage sinds de komst van Palin naar 43 procent. De verkoop van het aantal producten voor de Republikeinse kandidaten steeg tegelijkertijd spectaculair, van 14 naar 39 procent. „Ik denk dat de Republikeinse conventie en de bekendmaking van Palin het enthousiasme onder de Republikeinse aanhang voor de verkiezingen in het algemeen enorm heeft vergroot”, is de verklaring van Cowlin.

Cafepress.com maakt met grafieken op de site inzichtelijk welke kandidaat de meeste ontwerpen genereert en wat het beste verkoopt. „People vote with their wallets”, staat er.

Zegt de verkoop werkelijk iets over de kansen van Obama en McCain op 4 november? „Bij de verkiezingen van 2004 hielden we het ook bij. De cijfers wezen op een overwinning van Bush op John Kerry, wat ook gebeurde”, zegt Cowlin. „Maar ik denk dat het te vroeg is om nu conclusies te trekken.”

Waarna hij er fijntjes op wijst dat de verkoopcijfers op dit moment vrijwel gelijk opgaan met de publiekspeilingen: een nek-aan-nekrace tussen McCain en Obama, de laatste iets voorop.

