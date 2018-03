Rumoer om pedo in Utrecht

De veroordeelde pedofiel R.F. heeft commotie veroorzaakt in zijn woonplaats Utrecht. De man die zijn straf heeft uitgezeten is teruggekeerd in zijn oude flatgebouw in Overvecht, waar ook zijn vijf-jarige slachtoffer woont.

Woningcorporatie Bo-Ex heeft een kort geding aangespannen om F. gedwongen te laten verhuizen. Directeur Johan Klinkenberg ziet het vonnis dat komende dinsdag wordt verwacht met vertrouwen tegemoet. „We hebben een goede zaak. F. bezorgt het slachtoffer en diens familie veel overlast”, aldus Klinkenberg in een toelichting.

Die is volgens de directeur aanzienlijk. Het slachtoffer woont op de tiende verdieping en de dader op de derde. „Elke keer wanneer dat jongetje met zijn moeder de lift neemt bestaat de kans dat ze de dader tegenkomen. Hetgeen ook al is gebeurd. En F. gedroeg zich dan ook vervelend uitdagend. Als dat geen overlast meer is weet ik het niet meer”, vertelt hij.

De advocaat van de verdachte, Louis Leijendekker, heeft aangegeven dat de overlast niet aantoonbaar is. Het flatgebouw is volgens de raadsman groot genoeg. Klinkenberg is daar verbolgen over: „Dat je dat als mens kunt zeggen.”

De Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen heeft kritisch gereageerd op de situatie en verwijt het Openbaar Ministerie de gemeente en Bo-Ex niet tijdig te hebben geïnformeerd over de terugkeer van F.

Wolfsen wacht de uitspraak van het korte geding af en wil indien nodig dat minister Balin (Justitie, CDA) de wet aanpast zodat veroordeelde pedofielen niet naar hun oude omgeving kunnen terugkeren.