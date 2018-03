ROTTERDAM. Rotterdam heeft vanaf 28 oktober zijn eigen Erasmushuis. Precies vijfhonderd jaar nadat de Nederlandse filosoof zijn beroemdste werk Lof der Zotheid schreef, opent burgemeester Opstelten in de geboortestad van de humanist een educatief centrum waar bezoekers zich kunnen oriënteren op of verdiepen in het gedachtegoed van Erasmus. Dat heeft de Stichting Eramushuis woensdag bekendgemaakt.