Rockgein onder de hippe gel

Niet heel lang geleden ‘rockten’ de vier heren van Kings of Leon met nog lange haren en typische jaren zeventig hardrock-pony’s. Tot vorig jaar, rondom de release van het vorige album Because of the Times. Toen moesten de wilde lokken wijken voor echte kapsels. Tegenwoordig zijn de heren van Kings of Leon hip. Op hun website staan de drie broertjes en hun neefje met gestylde haartjes (zelfs drummer Nathan, de enige die nog steeds lang haar heeft, zit goed in de gel) en even zo gestylde outfits. Maar gelukkig schuilt er onder de gladde looks nog steeds een ouderwetse rockband met typische rockbandhumor.

Om de aanloop naar het nieuwe album Only by the Night te markeren, verschijnt tot aan de release op 28 september dagelijks een Kings of Leon-homemovie op de website. Videootjes gemaakt in de studio door de bandleden zelf, of door hun vrienden. Ze zitten elkaar achterna, vallen van het dak, proberen – zonder succes – motor te rijden, en snuiven – succesvol – wasabi, de groene Japanse sambal. Flauw inderdaad, maar stiekem best vermakelijk. Vooral omdat er tussen alle onderbroekenlol ook fragmenten van de nieuwe liedjes te horen zijn. En die klinken als vanouds episch.

Ook een homevideo, maar dan van een andere orde, is die van twee piepjonge Zweedse meisjes in houthakkersbloesjes. Afgelopen maand trokken deze zusjes met gitaar het bos in om daar akoestisch een kippenvelversie van Fleet Foxes’ Tiger Mountain Peasant Song op te nemen. De twee, vijftien en zeventien lentes jong, noemen zichzelf First Aid Kit en begonnen hun muzikale carrière een paar jaar terug met het nadoen van Britney en Christina. Tot ze de Dylans en de Cohens van deze wereld ontdekten. Vandaar dat hun eerste EP-tje dat nu te bestellen is, vol staat met prachtig breekbare liedjes.